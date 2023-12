Miloš Teodosić stao je pred novinare poslije poraza od Real Madrida.

Izvor: MONDO

Crvena zvezda izgubila je od Real Madrida u Areni. Pored poraza meč je obilježio Šabaz Nejpir koji odlazi, što je potvrdio i trener Janis Sferopulos. Po završetku meča prvi je pred novinare stao Miloš Teodosić.

"Loša utakmica, nije ovo utakmica kako može da se dobije Real koji nije imao ni blizu onako kako je mogao. Mi smo podbacili u napadu i odbrani, morao bih još jednom da pogledam meč, da bih vidio zašto smo izgubili ovako na kraju. Nije bilo ni blizu kao što je trebalo, prije svega energetski, prvak Evrope se ne dobija ovako", počeo je Teodosić.

Dobio je potom pitanje o promjenama u timu. "Ne znam za promjene. Tu je trener, uprava kluba, pitajte njih."

Potom je prokomentarisao i razne spekulacije o potencijalnim pojačanjima i odlascima. "Meni ne utiče to na fokus, za ostale ne znam. Ne bi trebalo, mi smo profesionalci, za sve nas je to nešto normalno. Novine ne čitam, hvala Bogu, mene to ne može da poremeti, ne znam za ostale, pitajte ih da li je to razlog."

Vidi opis Teodosić poslije teškog poraza: "Svi treba da se zapitamo! Odlasci i spekulacije? To mene ne dotiče!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 10 / 10

Slijedi meč sa Makabijem u četvrtak u Pioniru.

"Sreća u nesreći je što nema vremena za razmišljanje, imamo dan za odmor i onda još jedan dan da se iskupimo, prije svega načinom na koji ćemo da odigramo taj meč. Ako budemo igrali kako znamo i možemo, možemo da pobijedimo, ako bude ovako, onda nema šta da tražimo."

Zašto igra Zvezde djeluje konfuzno?

"Ima dosta igrača koji su van ritma i van svoje igre, onda i otvorene šuteve mašimo. Sigurno je to jedan od razloga."

Na kraju ponovo je pričao o Makabiju, jer će se meč igrati pred praznim Pionirom.

"Biće sigurno čudno, to je hala u kojoj treba da igramo, ko je tu sad domaćin, vidjećemo. Svi treba malo da se zapitamo, ne mogu da kažem ozbiljnije da shvatimo, nego da igramo bolje što se zalaganja tiče, ako izgubimo, okej, ali ne da nam bude krivo zbog toga kako smo odigrali", zaključio je Teodosić.

Pogledajte 03:19 Miloš Teodosić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!