Zvezdo, hitno zovi njegovog menadžera! Vlade Đurović: On ne progovara riječ, bilo da igra ili ne!

Vlade Đurović savjetovao Crvenu zvezdu sa kim odmah da produži ugovor.

Izvor: TV Arena sport

Srpski trener Vlade Đurović kazao je da Crvenoj zvezdi i Partizanu "nema šta da se zamjeri" za poraze od Real Madrida ove sedmice u Evroligi, pošto je šampion Evrope mnogo jači, dok je istakao da su crveno-bijeli trijumfom protiv Makabija zapravo "uhvatili posljednji voz" za najboljih 10.

U tom meču, u kome je Crvena zvezda fantastično šutirala, Đurović je želio posebno da istakne Džoela Bolomboja i odmah je poručio šta moraju da urade sa njim. "Bolomboj je dao 25 poena, ali ono što ja mislim je da bi Crvena zvezda već trebalo da zove njegovog menadžera da produže ugovor. Ima vertikalni skok, zakucava, lupa banane, šutira trojke, pravi je borac... Uz to, dobar dečko, ne progovara riječ - igra i ćuti, ne igra i ćuti. Svi ga vole. To je igrač koji bi morao da ostane. Tvrdim da bi naredne godine bi bio još 20 odsto bolji", naglasio je srpski trener gostujući na TV "Arena Sport".

Nakon što je Realu dala samo 58 poena, za šta Đurović tvrdi da ne bi bilo dovoljno da se "dobije bilo ko u ABA ligi", Zvezda je protiv Makabija ubacila 98 poena i stigla do prve pobjede u gostima, iako se igralo u hali "Aleksandar Nikolić": "Zvezda je uhvatila zadnji voz, da je izgubila - ne bi mogla da postigne da se uključi. Sada stižu dva najteža gostovanja - PAO i Fenerbahče. Vjerujte, bolje bi bilo da su igrali sa Baskonijom, Barselonom ili Efesom, nego ove dvije ekipe", kazao je Đurović.

Srpski trener je ispričao da je meč gledao u hali i da su ga osim Bolomboja oduševila još dvojica igrača:"Teodosić je odigrao najbolju utakmicu u posljednje dvije-tri godine, ovo je bilo profesorski. Ubacivao je, kreirao... Opet, to na kraju ne bi bilo dovoljno da Gedraitis nije odigrao kako je odigrao. Za to je doveden. Ne može od 10 utakmica da odigra dvije dobro, pa da kažemo da je dobar igrač. Mora bar šest dobrih i ostale solidno. Pridružio mu se i Tobi, a iako se razmišljalo da će Gilespi da zamijeni Tobija - to je sad pitanje. Tobi ima dobar šut, nije neki snagator, ali ga je teško braniti. Prvi put sam vidio da je neko izašao sa pet faulova, to je bio Lazić, i samo tako mora da se igra. Da više njih napušta igru zbog faulova".

Uz naglašavanje da su "svi dobro šutirali trojke sem Nedovića", Đurović ističe šta je neophodno da se dobije jedan od dva sljedeća meča: "Zvezda sad mora da dobije na gostovanju bar jedan meč - i trebaju joj neuporedivo bolji Nedović i Mitrović. Bez njih, nema šanse. Zvezdi su sada već odmakli rivali i mora da se napravi brejk da se ide gore", zaključio je.