Prekinuo saradnju sa MIškom Ražnatovićem zbog Partizana! Hrvatski reprezentativac dolazi kod Željka?

Džejlin Smit prekinuo je saradnju sa Miškom Ražnatovćem poslije spekulacija o dolasku u Partizan.

Izvor: MN PRESS

Džejlin Smit (29) mogao bi uskoro da postane novi košarkaš Partizana. Poslije otkaza koji je dobio u Vritusu, pojavile su se spekulacije o dolasku u redove crno-bijelih, a onda je stigla potvrda da mu je agent Miško Ražnatović, poznati menadžer sa kojim crno-bijeli ne sarađuju. Međutim, sada je došlo do obrta i on više ne radi sa njim.

Prema izjavi koju je Ražnatović dao za "B92", Smita više ne zastupa agencija jednog od najpoznatijih menadžera u Evropi. To ujedno znači da u teoriji ne postoje više prepreke kada je u pitanju potencijalna saradnja između Smita i Partizana. Sve bi trebalo da bude pozanto vrlo brzo.

Smit igra na poziciji plejmejkera, mjestu koje je trenutno deficitarno u timu Željka Obradovića zbog povrede Alekse Avramovića. Pi Džej Doužer praktično je jedina prava opcija za trofejnog stručnjaka na tom mjestu, pošto ni Ognjen Jaramaz ni Mateuš Ponitka imaju previše oscilacija u igri i izgleda da je rješenje u Smitu.

On je rođen u Americi, ali nosi dres reprezentacije Hrvatske kao naturalizovani igrač. Nije draftovan 2017. godine, pa je tada odlučio da ode "preko okeana" i potpisao je za njemački Hajdelberg. Odatle je otišao u Ludvigzburg, a tu ga je primijetila Alba i dovela ga u Berlin. Zaigrao je u Evroligi i poslije dvije sezone otišao je u Virtus. Tamo se nije snašao, pa je došlo do prekida saradnje. Najvjerovatnije će Beograd biti njegova sljedeća destinacija.

Podsjećanja radi, poslije odlaska Jama Madara u Fenerbahče, došlo je do prekida saradnje između Partizana i Ražnatovića. "Sa Miškom smo prekinuli saradnju iz tog razloga. Madar je nesportski izašao iz ugovora. Kako kreću problemi sa njim baš kada postaje dio te agencije? Sad će neko da objasni da je to slučajnost i da se kune u vjernost, ne mora da mi se kune u to. Ta agencija uzela je od Partizana milione evra, ja to u životu nikada nisam imao, to je jako loše, to rade loši ljudi", rekao je prvi čovjek crno-bijelih Ostoja Mijailović u podkastu "Biznis priče".