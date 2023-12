Nik Kalates i u poznim godinama igra sjajno, pogotovo otkad je došlo do smjene na klupi Fenerbahčea.

Iako je djelovalo da je u jednom trenutku otpisan u Fenerbahčeu čak se pominjalo da je na korak od dolaska u Partizan, Nik Kalates je na kraju ostao u Istanbulu. Sa dolaskom Šarunasa Jasikevičijusa na klupu ovog tima 34-godišnji plejmejker je zablistao u istanbulskom derbiju!

Fener je kao gost savladao Anadolu Efes 89:84, a grčki organizator igre je duel završio sa 17 poena i 8 asistencija! Nakon toga se oglasio Najdžel Hejs, njegov saigrač koji je na tom meču ubacio 24 poena.

"On je najbolji plejmejker u istoriji evropske košarke. Koliko ima asistencija?", rekao je Hejs podsjećajući da je Kalates stigao do nevjerovatnih 2.000 asistencija u evroligaškoj karijeri. A onda je nastavio: "Ma dajte, on je najveći ikada! Zovemo ga "ćelavi orao", ali trebalo bi da ga zovemo "ćelavi GOAT (najveći ikada na engleskom prim. aut.)."

Nije štedio pohvale na njegov račun krilni košarkaš i istakao je da je polovina poena koje postiže zapravo zasluga sjajnog Nika Kalatesa.

"Odradio je fantastičan posao, pogodio je bitne šuteve kada nam su nam bili potrebni. Ljudi kažu da Nik nije šuter, ali kada je vrijeme da se pogodi, Nik pogađa. Ja sam zahvalan tšo je on u našem timu, sjajno je imati ga ovdne. Volim Nika, on je zaslužan za pola mojih poena", naveo je Najdžel Hejs.