Srpski trener šokirao svog košarkaša u NBA! "To mi nikad nisu uradili!"

Darko Rajaković uradio trenerski posao, a Imanuel Kvikli mu vratio na terenu.

Izvor: Chris Young / PA Images / Profimedia

Srpski trener Darko Rajaković ostvario je novu pobjedu u NBA ligi - njegov Toronto bio je bolji od Memfisa (116:111), a odličan meč odigrao je novajlija Imanuel Kvikli. Doskorašnji igrač Njujork Niksa ubacio je 26 poena i bio najefikasniji igrač kanadskog tima, a nakon meča je otkrio kako ga je srpski stručnjak šokirao tokom meča.

Američki košarkaš otkrio je da ga je srpski stručnjak dobro "pročitao" i u skladu sa tim posavjetovao - tražio je od njega da više uživa u utakmici i bolje se zabavi, što je na kraju rezultiralo njegovom odličnom partijom i pobjedom Toronto Reptorsa.

"Mnogo je lako igrati košarku ovdje. Darko me odveo u stranu usred utakmice i rekao mi: 'Ne zabavljaš se. Zabavi se'. Nikad mi neki trener nije to uradio", ispričao je Kvikli, koji je nedavno trejdovan u Toronto. On je na prvom meču u dresu novog tima postigao 14 poena, već u drugom 26 i jasno je da će biti jedan od lidera Rajakovićeve ekipe u nastavku sezone.

Inače, Toronto Reptorsi imaju skor od 14 pobjeda i 20 poraza, a to je trenutno dovoljno za 12. mjesto u Istočnoj konferenciji. Jedini kanadski predstavnik u NBA ligi veoma je blizu pozicija koje vode u plej-in turnir, odnosno doigravanja pred plej-of. Trenutno su im najveći konkurenti Čikago, Atlanta i Bruklin.

