Obraćanje trenera Partizana poslije poraza u derbiju od Zvezde!

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Poslije poraza Partizana od Crvene zvezde u Štark areni, u evroligaškom derbiju u kojem se pobjednik znao praktično od prve četvrtine, trener crno-bijelih Željko Obradović ukazao je na nekoliko detalja koji su odlučili.

"Zvezda je igrala mnogo bolje i zaslužila je da pobijedi", rekao je on na engleskom jeziku, a potom je kratko dodao: "Bilo je to naše vjerovatno najgore prvo poluvrijeme".

Nakon što je njegov tim gubio 21 poen razlike poslije prve dvije četvrtine i nakon trojke Miloša Teodosića uz zvuk sirene, on je bio upitan i za odličnu igru Zvezdinog centra Fredija Gilespija.

Vidi opis Ne znam da li sam bio jasan!? Željko Obradović: Nemam odgovor na jedno pitanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 19 / 19

"On je profitirao na tome što igra sa saigračima koji razumiju košarku. Pričam za spoljne igrače Zvezde. To što je uradio večeras je isključivo njihova zasluga, Nedovića, Teodosića, Jaga, Hange, svih koji su igrali... To sa njim nema velike veze".

Na pitanje da li može da ocijeni zašto je njegov tim poslije dvije pobjede protiv Zvezde i odličnih igara u Evroligi bio potpuno van igre protiv Zvezde, Obradović je kratko odgovorio: "Lijepo je pitanje, ali nemam odgovor na to pitanje".

Da li je atmosfera uticala na njegov tim?

"Na mene nije uticalo, nikakav uticaj na mene, niti me zanima atmosfera, niti se bavim time. Naravno, navijači Zvezde bodre i vole svoj klub, to je za poštovanje i ostalo je nebitno. Da li utiče na igrače? Pretpostavljam da sve što je prethodno pitala vaša koleginica ima veze i sa tim".

Bio je upitan Obradović i za igru "jedan na jedan", Zvezdinu odbranu, taktički pristup utakmici...

"Ako ekipa kao što je Partizan, koja već dvije godine igra izvanredno Evroligu, na nivou kojem igra, pričam o svom timu, koji je dva puta dobio Zvezdu... Večeras to nismo radili. Ako u prvom dijelu evroligaška ekipa ima dvije asistencije i devet izgubljenih lopti, svakome ko prati košarku je jasno šta se desilo. To je igra bez ideje! Ne znam da li sam bio jasan? Drago mi je ako jesam", zaključio je Obradović.