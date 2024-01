Vlade Đurović o kapitenu Crvene zvezde: Je'l sramota, to što radi?

Stručni konsultant TV Arena sport vidio nastup kapitena Crvene zvezde Meridianbet i naglas primijetio jedno!

Izvor: TV Arena sport/Screenshot/MN Press

Poznati srpski trener i stručni komentator TV Arena sport Vlade Đurović analizirao je dominantnu pobjedu Crvene zvezde Meridianbet protiv Partizana u evroligaškom derbiju, sa osvrtom na nekoliko detalja.

"Zvezda je dobila utakmicu u prvom poluvremenu, Partizan što je dobio dvije četvrtine poslije minimalno nije ništa značilo. Bila bi još veća razlika da je Zvezda malo bolje šutirala slobodna bacanja (15/22), a Partizan nije promašio nijedno i to je jedini segment u kojem je Partizan bio bolji (12/12). U svemu drugom je Zvezda bila bolja i zasluženo je pobijedila i nema šta da se priča", izjavio je on.

Kao i mnogi, i on je pričao o Zvezdinom "iks faktoru", rezervnom centru Frediju Gilespiju.

"Odjedanput, Gilespi je sad postao čudo, i za mene, to moram da priznam, jer sam mu vidio mehaniku šuta. On će i slobodna bacanja vrlo teško ubacivati. U igri 'jedan na jedan' će vrlo teško izvoditi neke stvari kao Bolomboj. Dao je 14 poena, od čega sedam zicera, od čega su mu sve pronalazili bekovi, najviše Teodosić, a njegovo je bilo samo da spusti loptu i da zakuca. Vidjećemo kako će nastaviti. Ako ovako nastavi, pošto se vrlo brzo iz pika ubacuje unutra, a niko iz Partizana nije očekivao da će on dati bilo koji koš, Zvezda će onda imati još jednog igrača u rotaciji koji može mnogo da pomogne".

Što se Đurovića tiče, Miloš Teodosić u evropskoj košarci pruža ono što u NBA ligi prikazuju Nikola Jokić i Luka Dončić. I to je jasno vidio u "vječitom" derbiju u petak.

"Teo - sjajan, fenomenalan, u ovim godinama pokazao je kako igraju doktori ovu igru. Kao što igraju Jokić i Dončić, tako on igra na ovim terenima. Sve je pokazao što bi košarka trebalo da pokaže i tu nema nikakve dileme".

Jednog igrača Zvezde je posebno naglasio - kapitena Branka Lazića.

"Moram da naglasim Lazića, drugu utakmicu zaredom pravi pet penala. Nema koševa, ali zašto samo on mora da napravi pet penala? Neki drugi igrači to ne bi trebalo da urade? Je l' to sramota, egoizam? 'Što ja da napravim pet penala, neka napravi neko drugi'. Ranije je izlazilo po četiri, pet igrača sa po pet penala, pa šta? Nekad su ekipe završavale utakmice sa po četiri i tri igrača. Kad se boriš, daj sve od sebe, neće to da smeta, kad je Zvezda počela da igra agresivnije, počela je i da pobjeđuje".

Govorio je trofejni stručnjak i o Litvancu Rokasu Gedraitisu.

"I koš koji je dao Gedraitis pokazuje kakav on ima šut, međutim, zašto je čekao ovoliko dugo? Već četiri-pet utakmica igra ovako dobro, a zašto od početka nije igrao ovako, već je postizao po dva poena, uz šut 1/7. Bolomboj nije imao značajan učinak, jer je njegovu rolu preuzeo Gilespi, ali isto je odlično odigrao".

Prema njegovom mišljenju, Zvezda iz naredne dvije utakmice (Asvel, Armani), mora da donese bar jednu pobjedu.

"Zvezda je toliko zaostala da mora da dobija na strani. Asvel je nažalost dobio Žalgiris, ali rekao sam da bi taj tim mogao da pomogne Zvezdi i Partizanu time što bi dobio još nekoga".

Partizanova situacija je mirnija, ocijenio je Đurović.

"Partizan i dalje ima dvije pobjede više od Zvezde, u 11 ekipa je gdje imaju najmanje 10 pobjeda, igra se i večeras, ali Zvezda mora da dobija. Mora i Partizan, ali u njemu nema panike zbog poraza. Mislim da je Smit manje pokazao nego što vrijedi i da je dobro pojačanje. Mnogo je igrača koji su pokazali manje nego što vrijedi, isto je i sa Smitom, ali on je prvi put igrao derbi, tu atmosferu, takav dekor na utakmici..."

Odsustvovali su Zek Ledej Partizanu, kao i Aleksa Avramović i Uroš Trifunović, dok u Zvezdi nije igrao Luka Mitrović.

"Ledej je izuzetno nedostajao, kakav god da igra tog dana, ima taj šut sa jednom rukom, uhvatiće skok, neophodan je... Ali isto tako koliko on nedostaje, nedostaje i Avramović. Malo je zaboravljen, svi su ga zaboravili, a može da riješi mnoge utakmice. Da je protiv Fenerbahčea imao Avramovića, pitanje je kako bi se Kalates i Madar ponašali. Isto slušam komentare za Mitrovića, da nije nedostajao kad je Gilespi tu - nema šanse. On je neophodan Zvezdi. Može Tobi da ode, pa neostaje vrlo mali, ali Mitrović je izuzetno bitan igrač"

Crvena zvezda Meridianbet u subotu od 17 časova gostuje Cedevita Olimpiji, a Partizan će dva sata kasnije dočekati Krku. Oba tima će nakon Božića otići na putovanja - Partizan će gostovati Fenerbahčeu u utorak od 18.30, a Zvezda Asvelu iste večeri od 20.30. U okviru "duple" evroligaške nedjelje, Zvezda će potom u četvrtak gostovati Armaniju u Milanu (20.30), a Partizan će u petak od 20.30 dočekati Makabi.