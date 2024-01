Zvezda je moćna sa Teom, a Partizan ne može bez Ledeja! Četiri ključne stavke derbija – Amerikanac da se zapita!

Crvena zvezda je pobijedila Partizan u drugom ovogodišnjem evroligaškom derbiju – na pogon pleja od 36 godina i centra koji je "juče" došao. A Partizan bez svog lidera nije mogao ama baš nikako...

Izvor: MN PRESS

U drugom ovogodišnjem evroligaškom "vječitom derbiju" smo, za razliku od prvog, vidjeli utakmicu koja nije bila neizvjesna. U prethodnom je Partizan pobijedio 88:86, a sada je bilo 88:72 za Crvenu zvezdu. Od samog početka domaći tim je uspio da napravi dvocifrenu prednost i da se odlijepi, a prvo poluvrijeme crno-bijelih je bilo toliko loše da je sam Željko Obradović pred kamerama rekao da je "na terenu samo jedan tim".

Heroji pobjede crveno-bijelih bili su iskusni Miloš Teodosić, koji je po ko zna koji put pokazao da posjeduje nešto što niko drugi u Evropi, a možda ni van Evrope, nema, kao i debitant u derbijima Fredi Gilespi. Sa druge strane djeluje da je baš centarska linija zakazala, mada se znalo da će to ići teško bez Zeka Ledeja u sastavu.

Sada je Crvena zvezda poslije dvije uzastopne pobjede u Evroligi konačno uspjela da se probije sa 15. i 16. mjesta koje je držala konstantno u jednom dijelu sezone i 13. je na tabeli, sa plej-in ekipama na vidiku. Partizan je i pored poraza i dalje na mjestu koje vodi u doigravanje, tako da opet tinja nada da bi u plej-ofu Evrolige mogli da gledamo dva srpska tima. A šta je na kraju odlučilo ovaj derbi?

MILOŠ TEODOSIĆ

Izvor: MN PRESS

Nije bilo malo skepse kada je sa 36 godina odlučio da obuče dres kluba za koji navija, a iz meča u meč je sve jasnije da svi oni koji su sumnjali nisu bili u pravu. Dosta impresivno deluje 13 poena i sedam asistencija za 21 minut u igri, ali zaista to ne može dovoljno da dočara koliko je Teodosić značajan u svakom segmentu igre za Zvezdu (da, i u odbrani). Na prošloj utakmici Evrolige svoj evroligaški rekord od 24 poena postigao je Džoel Bolomboj. Sada je sa 14 poena iskočio Fredi Gilespi, centar koji čak ni kod trenerskog maga kakav je Pablo Laso nije dobijao minute na terenu. Ko hoće da vidi do čega je i do koga je, vidjeće.

ZEK LEDEJ

Izvor: MN PRESS

Najupečatljivije u igri Partizana bilo je odsustvo Zeka Ledeja. Ne samo da je moralo da bude pomjeranja, pa se četvorka "krpila" malo sa Kaboklom, malo sa Smailagićem i Vukčevićem, pa čak i sa Mateušom Ponitkom u jednom momentu, već je to proizvelo i brojne probleme. Prije svega u skoku jer preostali centri Partizana nisu uspjeli da ostvare skakačku dominaciju i dopustili su previše poena iz druge šanse, ali i u samoj napadačkoj produkciji. Mnogo je puta Ledej ove sezone "izmislio" poene Partizanu tako što je odigrao leđima i onda ubacio onaj svoj šut jednom rukom. Sada nije bilo njega da malo pokrene tim, možda na onih 20:9 na početku recimo.

FREDI GILESPI I ROKAS GEDRAITIS

Izvor: Kurir / Petar Aleksić

Nije bilo Luke Mitrovića na ovom meču, ali to možda i nije bilo toliko loše za crveno-bijele. Vidjeli smo kako Zvezda izgleda kada ne igra sa dva klasična visoka igrača i kada je na četvorci igrač je opasan trojkaš. Otvorio se prostor u reketu za pik igru, pa su tako Gilespi i Teodosić vrtili igru i kada god bi Partizan i mogao da se ponada da će se vratiti saradnja između centara Zvezde i iskusnog pleja dala bi rezultata. Nije bez razloga ni Jago Dos Santos ubacio dvocifren broj poena, jednostavno je bilo prostora za njega, kako u prodoru, tako i u šutu za tri.

ALEN SMAILAGIĆ I FRENK KAMINSKI

Vidi opis Zvezda je moćna sa Teom, a Partizan ne može bez Ledeja! Četiri ključne stavke derbija – Amerikanac da se zapita! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 19 19 / 19

Nije bilo Zeka Ledeja da pomogne ispod koša, zaista jeste teško predvidjeti pasove Miloša Teodosića, ali bez obzira na sve to odbrana Alena Smailagića i Frenka Kaminskog je bila daleko, daleko od potrebne da se dobije jedna ovakva utakmica. Kasnili su u preuzimanjima, nisu reagovali na vrijeme i prve dvije asistencije Teodosića došle su kada je pored Smailagića bacao pasove Gilespiju, pa se tako razigrao američki centar i Crvena zvezda je dobila svog "iks faktora" na ovom meču. Sa druge strane po ko zna koji put ove sezone Partizan djeluje kao bolji tim na terenu bez Frenka Kaminskog, a sa dolaskom Bruna Kabokla i njegovim sve boljim partijama Amerikanac bi mogao da se ozbiljno zabrine za svoje minute.

Naravno, ovo je samo jedan meč i evropski košarkaški raspored je toliko zgusnut i nabijen da vremena za tugovanje nema. Sada i jedne i druge čeka nastavak takmičenja u ABA ligi, a umjesto o pobjedi ili porazu vjerovatno će mnogo više razmišljati o povredama. Jedni čekaju Aleksu Avramovića i Zeka Ledeja, drugi Džoela Bolomboja, Nikolu Topića i Luku Mitrovića.