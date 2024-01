U NBA ligi me pitaju za Aleksu! Miško Ražnatović: U džep je stavio njihovog najboljeg!

Košarkašev agent govorio o interesovanju za srpskog asa.

Izvor: MN PRESS

Poznati srpski košarkaški menadžer Miodrag Miško Ražnatović rekao je da timovi iz NBA lige pokazuju interesovanje za Aleksu Avramovića, borbenog beka Partizana i reprezentacije Srbije. Nakon godine u kojoj je bio važan igrač u pohodu "orlova" na srebro na Mundobasketu, uz konstantno dobre igre u crno-bijelom dresu, prvi čovjek agencije Beobasket kazao je da i Amerikanci veoma cijene to što Aleksa radi, kako igra i doprinosi.

"Sjećam se dana kada je prešao u Radnički jer je u tom trenutku to bilo jako bitno za mene. Bio je izuzetan momak. Aleksa Avramović je najbolji igrač iz Čačka koga sam zastupao jer je mnogo uradio minule godine, dostigao je kvalitet, čak sam iz NBA dobio dosta pitanja o Aleksi. Ipak, suština je što je drag i simpatičan momak sa kojim imam odličnu komunikaciju. Iz KLS-a je teško otići u Italiju, sa njim sam to uspio i stvarno sam se lijepo osjećao poslije Aleksinog prelaska u Vareze. Nismo baš sanjali, ali ostvarilo se da osvoji srebro na Mundijalu, da u džep stavi najboljeg beka NBA lige… Vidio sam i doček poslije SP u Čačku, niko nije imao takav doček, čak sam bio i ljubomoran na njega, ha, ha, ha, zaslužio je to Aleksa", kazao je Ražnatović za kablarnet.rs

Ražnatović je aludirao na utakmicu Srbije i Kanade na Svjetskom prvenstvu u Indoneziji, na kojoj je Aleksa Avramović odigrao sjajnu odbranu na Šeju Gildžus Aleksandru, po mnogima najboljem plejmejkeru NBA lige i članom idealne petorke za prošlu sezonu. Lider Oklahome ubacio je 15 poena protiv Srbije, a i FIBA ostala je oduševljena Aleksinim nastupom u tom meču. Miško je u istom intervjuu govorio i da veoma rado pamti saradnju sa Avramovićem još od njegovih prvih profesionalnih dana.

Aleksa Avramović je rođen u oktobru 1994. godine, za matični Borac iz Čačka igrao je u dva mandata (2013/14 i 2015/16), a potom je otišao u inostranstvo i tri godine nosio dres italijanskog Varezea, pa je u Španiji nosio dresove Unikahe i Estudijantesa. Na najveću, evroligašku scenu, stigao je na poziv Željka Obradovića da u ljeto 2021. dođe u Partizan.