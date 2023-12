Oglasio se doktor Partizana - kad se Avramović vraća na teren?

O povredi Alekse Avramovića oglasio se Partizanov doktor Moma Jakovljević.

Izvor: MN PRESS

Partizan je u duplom kolu Evrolige upisao dvije pobjede, ali je tokom naporne nedjelje ostao bez jednog od najbitnijih igrača - tokom beogradskog meča protiv Olimpije iz Milana povrijedio se Aleksa Avramović. Sjajni bek reprezentacije Srbije i već godinama jedan od važnijih igrača u timu Željka Obradovića morao je da napusti teren zbog povrede zgloba, a sada se o tom problemu oglasio i klupski ljekar Moma Jakovljević.

Partizanov doktor osvrnuo se prvo na povrede Frenka Kaminskog i Uroša Trifunovića, a zatim otkrio da postoji mnogo dezinformacija o Aleksi Avramoviću. Iako se u javnosti pojavila informacija da će pauzirati dva mjeseca i vratiti se tek u februaru, Jakovljević kaže da će detalji biti poznati tek nakon magnetne rezonance za desetak dana.

"Kaminski je počeo sa Batom Zimonjićem da radi, trči. Inače, ovo je bila povreda sa desne strane, iza rebara, pored stomaka. Još uvijek je neizvejsno. Ali, neće neki dug period. Što se tiče Trifunovića, on je takođe mnogo bolje i trebalo bi da počne da radi za jedno 7,8 dana. Nije trenirao, mora da radi da ojača taj mišić koji je pukao", rekao je Jakovljević i potom se osvrnuo na povredu Avramovića: "Što se tiče Avramovića, svi sve znaju i u sve se razumiju. Dezinformacija ima milion. Doživio je jednu tešku povredu skočnog zgloba. Mi smo uradili sve što smo mogli, imobilizacija skočnog zgloba. Sada ima čizmu, ne nosi gips. Biće u mirovanju, mora da mu spadne otok, to će da potraje. Mnogo više ćemo znati kada budemo radili kontrolnu magnetnu rezonancu za desetak dana. I tako svakih desetak dana. To će potrajati, neće biti operacija kao što pričaju. Vidjećemo."

Status povrede beka Partizana. Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Podsjećamo, Aleksa Avramović je na meču protiv Olimpije iz Milana igrao sa maskom, jer je u okršaju protiv Cedevita Olimpije polomio nos. bio je to samo nastavak pehova iz prošle sezone, pošto je Avramović dobar dio mečeva propustio zbog povreda. Na samom početku sezone imao je velikih problema sa povredom šake, koja ga je odvojila od terena.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!