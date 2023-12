Pukla kost, a Avramović tražio loptu! Boljelo ga do ludila, Željku je odmah bilo jasno: Aleksa, zar opet!?

Aleksa Avramović nije se predavao ni kada je trpio ogroman bol. Međutim, pogled ka klupi razjasnio je i Željku Obradoviću i svima u hali - povreda je ozbiljna.

Izvor: MN PRESS

"Aleksa Avramović doživio je ozbiljnu povredu, prelom noge. Ne znam koliko dugo će da bude i šta će da bude. Toliko nesrećnih stvari dogodilo mu se za ove dvije godine", rekao je Željko Obradović poslije velike pobjede protiv Armanija. Nažalost, Željkov uzdah tačno je opisao tu bolnu stranu karijere eksplozivnog srpskog plejmejkera od kada je u julu 2021. godine potpisao za Partizan. Peh za pehom, od lakših do ozbiljnih povreda i konstantne posjete klupskoj ljekarskoj službi otežale su asu crno-bijelih karijeru u njenom najvećem zamahu. Bez obzira na to što on ne dopušta da ga bilo šta od tih problema sputa.

Došao je Aleksa prije dva ljeta nazad u Srbiju iz Španije i u crno-bijelom dresu dočekao da debituje u Evroligi. Pamti se njegov meč protiv Crvene zvezde u martu 2022. godine kada je dao 33 poena. Taj meč odigrao je sa slomljenim nosom i sa maskom na licu. Sličnu masku nosio je i u četvrtak uveče protiv Armanija, pošto je i ove jeseni, u meču protiv Cedevita Olimpije dobio udarac u nos i zaradio prelom. To su dvije ozbiljne povrede lica sa kojima je ipak mogao da se nađe na terenu. Mnogo veći problem od toga su tri povrede zbog kojih je mnogo duže bio van terena, a jednu takvu nažalost je doživio i sa prelomom noge u čevrtak uveče.

Prvu takvu doživio je pred sam početak Evropskog prvenstva prošle godine. Bio je jedan od najzaslužnijih za to što se Srbija našla na tom takmičenju, desnu ruku povrijedio je u junu na meču sa Letonijom u Rigi, a onda je obnovio uoči samog starta takmičenja. Nije otišao na Eurobasket i to mu je jako teško palo. "Čim sam vidio snimak sa doktorima, znao sam da otpadam sa spiska. Svakome je teško, ovo mi je prva povreda u karijeri koja me odvaja sa terena na duži period. Bog zna zašto je to dobro", rekao je Aleksa u septembru prošle godine.

Prvobitno je rečeno da će ta pauza da traje oko dva mjeseca, ali stvari su se zakomplikovale. Kost je zarastala mnogo sporije od predviđenog. Umjesto oktobra, na teren se vratio tek krajem decembra 2022. i to kako. Donio je pobjedu Partizanu protiv Fenerbahčea u Istanbulu, dao je ključna slobodna bacanja i preokrenuo sezonu, tim je prije toga bio na 4-9 u Evroligi. Sa Aleksinom povratkom počele su i pobjede, bez obzira na to što a je Obradović obazrivo i postepeno uvodio u igru. Avramović je ulazio u ritam, a Partizan u niz koji ga je doveo do nekoliko lopti do Fajnal-fora.

U filmskoj plej-of seriji protiv Real Madrida, poslije haosa koji se dogodio u drugom meču u Madridu i suspenzije za Kevina Pantera i još nekoliko igrača, odgovornost je pala na Avramovića. Treći meč igran je u Beogradu i u tom duelu Aleksa je pokušao da spriječi Valtera Tavaresa da zakuca i nezgodno se prizemljio na parket. Iz svlačionice je izašao sa zavojem na lijevoj ruci, pa je poslije toga otkriveno da je povreda teže prirode. "Povrijedio je ruku i ide na operaciju, otprilike ista stvar kao prošle godine, samo druga ruka. Nažalost, opet mu se to desilo", rekao je Obradović pred četvrti meč sa Realom, a Avramović se poslije operacije oporavio brže nego što se očekivalo i zaigrao je u finalnoj seriji ABA lige protiv Crvene zvezde u junu i pomogao je saigračima da dođu do titule.

Na krilima klupskog uspjeha otišao je sa reprezentacijom Srbije na Mundobasket i tamo bio jedan od heroja "orlova". Uz njegove sjajne partije, tim Svetislava Pešića došao je do finala i borbe za zlato gdje je nažalost Njemačka na kraju slavila. Vratio se u klub pun samopouzdanja, svi su ga dočekali sa ovacijama, aplauzima, bio je na "sedmom nebu". Donio je pobjedu Partizanu u prvom ovosezonskom vječitom derbiju sa Zvezdom, poslije čega je uslijedio mali i očekivani pad u formi jer je ponestala i njegov svježina, ali onda se dogodio lom nosa u Ljubljani, pa sada i zglob. Postoje razne spekulacije o dužini pauze, od dva mjeseca, pa naviše, ali se čekaju dodatni pregledi i riječi ljekara poslije čega će sve da bude mnogo jasnije...

Scena u kojoj je Aleksa Avramović i sa slomljenom nogom pokušao da nastavi meč sigurno će ostati urezana u pamćenja i u srca svih Grobara. Zato je on vezivno tkivo šampionskog Partizana, zato je ljubima Grobara i zato su društvene mreže bile ispunjene porukama podrške Avramoviću i od navijača Zvezde. Ljubimac nacije sada je ponovo pred još jednim teškim izazovom i niko ne sumnja da će ponovo izaći kao pobjednik.

