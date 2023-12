Đurovića šokirali crno-bijeli: Partizane, to nije dovoljno, mora "brejk"!

Vlade Đurović analizirao pobjede Partizana u duplom kolu Evrolige.

Partizan je u duplom kolu Evrolige uspio da upiše dvije pobjede i da značajno popravi svoj učinak na tabeli. Prvo su crno-bijeli bili bolji od Monaka (89:85) poslije produžetka, da bi protiv Olimpije dva dana kasnije "obrisali" 15 poena razlike i došli do ubjedljive pobjede (82:69), a srpski trener Vlade Đurović ističe da je to prije svega "zbog odbrane i da to moraju da shvate i igrači Zvezde", koji su ove sedmice upisali dva poraza u Evroligi.

Uz kritike na račun Nanelija, koji je pustio Majka Džejmsa da šutira za tri poena i produžetak u Monaku, pa i Pantera i Doužera, kojima je takođe popuštala koncentracija, Đurović je kazao da nije mogao da vjeruje kako je Maodo Lo opet odigrao u Beogradu: "Uvijek ovdje ima neko nadahnuće, kao i Etore Mesina. Ono što su odigrali 25 minuta, teško da će i Real odigrati. Prošle godine su tukli Partizan i Zvezdu, a sad su opet Zvezdu i vodili su 15 razlike protiv Partizana. Publika je nosila Partizan i ja na kraju ovo ne mogu da objasnim. Gledao sam kod prijatelja, do 15 razlike za Milano i otišao sam. Kad sam došao kući, osam razlike za Partizan. Ništa mi nije bilo jasno!", kazao je srpski trener.

"Nije mi jasno kako je neko napravio seriju 31:4. 'Ajde napravi to protiv Albe, Derbija ili Mornara? Ni tad nije lako. Svaka čast kako su to napravili. U izvanrednoj su poziciji da dobro nastave. Ali, Partizan mora da napravi brejk, nije ovo dovoljno, ima puno timova sa sedam pobjeda i moraju da naprave brejk. Apostrofirao bih i povredu Avramovića, to je loše za Partizan, možda i za reprezentaciju, a naročito za njega. Ovo je trebalo da bude njegova sezona, povređivao se i vraćao i na kraju ovakav lom noge je užas. Ovo je trebalo da bude njegova godina jer je sazrio i ovo mu se desilo...", kazao je Đurović, dok su u međuvremenu stigle i malo povoljnije vijesti da bi Avramović mogao da se vrati za oko dva mjeseca na teren.

Posebne riječi hvale Đurović je imao za Bruna Kabokla, koji se odlično snašao od kada je obukao dres Partizana: "Meni se odmah dopao, dao je odmah tri trojke protiv Bajerna, vidim da ima 'dobru glavu'. Brazilac je, mora da bude namazan u igri, a još nema to samopouzdanje jer se još nije dokazao, dok ima u timu igrača koji imaju veći renome od njega. Polako dolazi sebi, to je odličan potez Partizana što ga je doveo".

Podsjetimo, Vlade Đurović je u istoj emisii na TV Arena Sport iskritikovao i igrače Crvene zvezde, sa naglaskom na šutere koji se nisu pokazali ove sezone, pa je povisio ton govoreći o Rokasu Gedraitisu.