Evroliga se oglasila o suđenju na utakmici Partizan - Monako!

Evroliga objavila analizu suđenja na meču Partizan - Monako.

Evroliga se oglasila poslije utakmice Partizan - Monako, nakon koje se niz broj igrača gostiju žalio na suđenje, a trener Saša Obradović rekao da je atmosfera u hali uticala na sve, pa i na arbitre. U detaljnoj analizi, kakva se ne objavljuje često na sajtu Evrolige, utvrđeno je da su oba tima oštećena sa po jednom nedosuđenom odlukom.

Partizanu je trebalo da bude oduzeta lopta na 11 sekundi do kraja produžetka, pri vođstvu crno-bijelih 85:83, jer je nisu preveli preko polovine u predviđenih osam sekundi. Nakon toga, sudije pri Partizanovom vođstvu 87:83 nisu dosudile faul beka Monaka Džordana Lojda na Zeku Ledeju na 1,2 sekunde do kraja, poslije čega je trebalo da bude slobodno bacanje za crno-bijele i lopta za srpski tim.

"Povodom spekulacija koje se odnose na posljednje posjede u produžetku utakmice Partizan - Monako, odigrane 5. decembra, Evroliga je utvrdila sljedeće", piše u saopštenju, koje prenosimo u cjelosti.

"Na 49,3 sekunde do kraja, Donatas Motijunas promašio je šut za tri poena, u skoku su dvojica igrača krenula na loptu, Kevin Panter i Džon Braun, ona je završila van terena, a sudije su je dodijelile Partizanu. Ispravna odluka.

S obzirom na to da je ta odluka u skladu sa pravilnikom Evrolige podložna video-provjeri, sudije su pogledale snimak i utvrdile da je Džon Braun bio posljednji koji je dodirnuo loptu. Potvrdili su osnovnu odluku. Ispravna odluka.

Na 35,7 sekundi do kraja, Peri Doužer utrčao je u reket i bio u kontaktu sa Džejsonom Blosomgejmom. Sudije su dosudile prekršaj u napadu na Periju Doužeru u blizini defanzivnog polukruga. Pogrešna odluka. S obzirom na to da je i ta odluka mogla biti provjerena video-analizom, sudije su bile nesigurne oko toga da li je defanzivac bio unutar polukruga ili izvan njega. Pogledajle su snimak i utvrdile da je igrač bio unutar polukruga. U skladu sa pravilima, ova vrsta odluke mora biti preokrenuta u ispravnu nakon pregleda video snimka. Sudije su promijenile prvobitnu odluku i dosudile defanzivni faul Džejsonu Blosomgejmu. Ispravna odluka.

Na 23,9 sekundi do kraja, Donatas Motijeunas ušao je u restriktivni prostor i ušao u kontakt sa protivnikom prije izbacivanja lopte prije nego što je uputio šut. To je marginalan kontakt. Ispravno je odlučeno kada nije dosuđeno ništa.

Na 20,3 sekunde do kraja, Zek Ledej uhvatio je skok na Partizanovoj polovini, poslije promašaja Donatasa Motijeunasa. Zek Ledej dodao je loptu Kevinu Panteru, on je vratio Ledeju, a on je dodao do Doužera. Doužer je prebacio preko linije na polovini terena do Alena Smailagića, koji je primio na 11 sekundi do kraja. Ovo je pogrešna odluka i trebalo je da sudije sviraju neprenošenje lopte u predviđenih osam sekundi, što bi trebalo da da loptu Monaku, na 12,3 sekundi do kraja.

Na 9,8 sekundi do kraja, Donatas Motijeunas napravio je kontakt sa Alenom Smailagićem i sudije su dosudile prekršaj. Pogrešna odluka. Pošto je ovo odluka koja može da se provjeri video-snimkom, sudije su pregledale snimak i utvrdile da Donatas Motijeunas nije imao legitimni pokušaj da igra na loptu. Sudije su zaključile da bi ta odluka trebalo da bude preinačena u nesportski faul. Ispravna odluka.

Na 1,2 sekundu do kraja, Peri Doužer izveo je loptu koju je dodirnuo Donatas Motijeunas i lopta je bila ispravno dodirnuta od defanzivca, što je rezultiralo novim izvođenjem iz auta. Prije izvođenja sljedeće lopte, Džordan Lojd je čuvao Zeka Ledeja sa obje ruke oko tijela. Taj potez ograničio je slobodu kretanja Zeka Ledeja i trebalo je da bude dosuđen prekršaj. Taj faul je trebalo da donese slobodno bacanje za Ledeja i posjed za Partizan, najbliže mjestu gde je faul napravljen. Pogrešna odluka da ništa ne bude dosuđeno.

Kao dio te akcije, dogodio se slučajan kontakt u lice Džordana Lojda (koga je Zek Ledej udario laktom), kada su oba igrača padala na parket kao rezultat nedosuđenog prekršaja. I to je ispravno dosuđeno da nije bilo faula.

S obzirom na to da je kontakt bio u lice, sudije su pogledale snimak i nisu mogle da utvrde bilo koji tip potencijalnog nasilnog akta, pa su zadržale prvobitnu odluku. S obzirom na to da su propustile da dosude prekršaj pri izvođenju, dok ta odluka nije bila donijeta na terenu, sudijama nije dozvoljeno da ponovo gledaju na monitoru taj momenat."

