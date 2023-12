Svi u Monaku digli glas protiv sudija - osim najboljeg!

Majk Džejms nema zamjerke na račun sudija posle poraza od Partizana, za razliku od svojih saigrača.

Štaviše, dok su njegovi saigrači "udarali" po sudijskoj trojci - Huan Karlos Garsija, Matej Boltauzer i Gvido Đovaneti - Majk Džejms je u izjavi za "Sport Klub" dao prilično pomirljivu izjavu.

"Sudije moraju da rade svoj posao, kao što moramo i mi. Ni ja nisam ubacio sve svoje koševe, pa ne možete da očekujete i da svaka odluka bude onakva kakvu želimo. To je život i dio košarke. Moramo da idemo dalje. Još uvijek imamo šansu da osvojimo na kraju. Moramo da se fokusiramo na to i da se spremimo za petak", rekao je Džejms.

Istakao je da su "male stvari" odlučile pobjednika, dodajući da je bilo teško igrati protiv Partizana: "Oni rade dobar posao u reketu i tjeraju vas da bacite pas, umjesto šuta. Imao sam dobre poglede ka košu, ali nisam ubacivao šuteve koje inače uspijevam. Možda je to pohvala za njih, a možda su to samo oni dani kada ne ide. Oni rade dobar posao, organizovani su i, očigledno, dobro vođena ekipa", naglasio je on.

