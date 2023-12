Protiv sam bilo kakvog vrijeđanja! Željko reagovao zbog Saše i prozivki sa tribina: "Zna se šta se radi u našoj Areni!"

Željko Obradović prokomentarisao je i prozivke na račun Saše Obradovića sa tribina Arene.

Partizan je pobijedio Monako (89:85), upisao šesti evroligaški trijumf u 12. kolu Evrolige. U dramatičnoj završnici bilo je "vatre" i na terenu i na tribinama. U jednom momentu su navijači srpskog kluba prozivali šefa struke gostiju Sašu Obradovića, a o tom detalju pričao je i trener crno-bijelih Željko Obradović.

Jedno od pitanja na konferenciji za medije bilo je baš o tome. "Znate moj stav od prve sekunde od kada sam ovdje, rekao sam to i na onoj konferenciji. Protiv sam bilo kakvog vrijeđanja, bilo koje osobe. Ovo je dvorana u kojoj treba da se pomaže svom timu i to publika radi fenomenalno. Bilo je toga, nisam saglasan sa tim i uvijek ću biti protiv", počeo je Obradović.

Zatim se osvrnuo na prošlosezonsko finale ABA lige. "Pričao sam o tome u petom meču te serije, ta pobjeda navijača važnija mi je od titule koju smo tada osvojili, jer je bilo fantastično. Daju nam nevjerovatnu energiju, vjetar u leđa."

Imao je molbu za sve njih. "Molim ih da poštuju svakoga ko dođe u Arenu i da rade ono po čemu su najpoznatiji, a to je ambijent koji niko nema. To nisu moje riječi, već svih onih koji su dolazili ovdje. Vi to najbolje znate, pratite, bolje nego ja, na svim tim portalima, televizijama, radiju, otkud znam šta sve ima. Tik tokovi? Imali još nešto novo da je izašlo. Ko da stigne sve da prati, izgubili smo život. Ne pričamo jedni sa drugima. Ja ne, ja živim isto kao što sam živio cijeli život", zaključio je Obradović.