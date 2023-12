Obradovića pitali za zvižduke Grobara: To nije tema!

Saša Obradović je na konferenciji za medije nakon poraza od Partizana poslije produžetka istakao da njegov tim itekako ima za čim da žali.

Košarkaši Monaka su uspjeli da izbore produžetak u meču sa Partizanom, ali na kraju su crno-bijeli predvođeni Džejmsom Nanelijem i Kevinom Panterom uspjeli da poslije produžetka pobijede 89:85. Odmah posle meča šef struke gostujućeg tima Saša Obradović je istakao da nema puno toga da se kaže o ovom porazu i da njegov tim ima za čim da žali.

"Ništa ne mogu da kažem, Partizan je pobijedio, mi smo izgubili, vrlo je jednostavno,. Kao što smo izgubili u Monaku tako i sada, nismo reagovali. Ovi momci znaju da iskoriste takve prednosti. Treba da nam bude žao jer smo imali šansu da pobijedimo", rekao je odmah posle meča Saša Obradović.

Na konferenciji za medije je počeo upravo od toga što je njegov tim imao šansu da pobijedi, ali je istakao da se njegova ekipa neće opterećivati porazom.

"Prvo čestitam Partizanu na pobjedi. Imali smo šansu da prelomimo utakmicu u našu korist. Oni su iskoristili naše greške da iskoriste postižu poene preko Kevina, Doužera i ostalih momaka. Moramo da zaboravimo ovaj meč i odemo na sledećI", počeo je Saša Obradović koji se na početku meča srdačno pozdravio sa Željkom Obradovićem.

Srpski stručnjak je istakao da je igrom svog tima zadovoljan uprkos porazu, ali da ne može da bude zadovoljan kada vidi krajnji rezutlat.

"Ja sam zadovoljan. Mislim da je bila čvrsta prava plej-of utakmica. Mogli smo i mi da pobijedimo, trebalo je da se prilagođavamo na različitu igru. Mislim da je bilo kome teško da igra u ovakvoj atmosferi, ali na kraju možemo da budemo... Ne bih rekao zadovoljni, ali ne možemo da budemo nezadovoljni."

Ispraćen je zvižducima na kraju ovog meča, dok su mu ranije navijači Partizana aplaudirali kada uđe na teren. Vidjela se i gestikulacija na kraju meča, ali ona nije bila upućena prema navijačima.

"Ja uopšte ne ne komuniciram sa navijačima, ne bih to sebi dozvolio da uradim. Gestikulacija je normalna kao što je i na svakoj utakmici, da li prema sudijama ili svojim igračima. To uopšte nije tema. Da li će me dočekati na jedan ili na drugi način ja opet poštujem svakoga", završio je trener Monaka.