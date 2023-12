Srpski glumac ne propušta Partizanove utakmice: "Kad sam vodio Željka, zarazio sam se!"

"To što on dobija u Areni, to treba zaslužiti"

Izvor: MN Press/K1 televizija

Mladi srpski glumac Amar Ćorović (28) redovni je posjetilac Partizanovih utakmica u Štark areni i gostujući na televiziji K1 rekao je da "skida kapu" Željku Obradoviću za sve što radi na klupi crno-bijelih.

"Bio sam na utakmiciPartizan - Monako, ozbiljno sam se zarazio posljednjih par godina Košarkaškim klubom Partizan. Partizan je moja ljubav odmalena, to se pronosi sa koljena na kolejno, a od kad je Željko Obradović tu, sa prijateljima sam se zarazio, uzeli smo sezonske karte i to ne propuštamo. Bili smo fenomenalni protiv Monaka, samo da nastavimo ovako", rekao je on.

Glumac koga je publika u Srbiji vijdela u seriji "Složna braća - Next Đeneration", "Državni službenik" i drugim, kao i u pozorištu, rekao je da uvijek posebno obraća pažnju na to kako Željko Obradović vodi utakmice.

Izvor: k1 televizija

"Nekako mi to stvarno prija, to mi je jedini bijeg od pozorišta i prija mi ta atmosfera, 20.000 ljudi na jednom mjestu... Sigurno je to najvatrenija evropska publika, a najzaslužniji za to je Željko Obradović. Sa toliko ljubavi i strasti radi taj posao i bilo bi fenomenalno kad bi svako od nas imao taj pristup poslu. Tu energiju, strast, nikad nisam vidio i to se prenese. Naravno da je on naš najtrofejniji trener, ali publika to osejti", kazao je glumac i dodao: "Taj njegov izlazak i ovacije publike treba zaslužiti".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!