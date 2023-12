Etore Mesina nakon poraza od Partizana: Kao krava što da mlijeko, pa ga prospe

Etore Mesina pričao je sa novinarima poslije poraza Armanija od Partizana.

Izvor: Mondo / Uroš Arsić

Armani je držao sve u svojim rukama 26 minuta u Areni, pa je onda pao. Partizan je napravoi ogroman preokret i od "-15" (60:45) je napravio nevjerovatnu seriju od 31:4 i ostvario veliku pobjedu. Probao je trener gostiju Etore Mesina da objasni šta se sve dogodilo sa njegovim timom i kako su kola otišla nizbrdo.

"Kao krava kao što napuni kofu sa mlijekom i onda je prospe. Govorio je to često profesor Aleksandar Nikolić, pamtim to. Ono šta smo uradili na kraju treće četvrtine, teško je to razumjeti. Igrali smo 26 minuta fantastično i onda smo prosuli sve. Uradili smo to mnogo puta ove godine, moramo da naučimo, da oporavimo povrijeđene igrače, vidjećemo. Čestitam Željku i njegovom timu, igrali su do kraja i kada nije išlo. Nije lako igrati ovdje", rekao je Mesina.

Upitan je i koji su to problemi u igri njegovog tima, pošto je nekoliko mečeva izgubio na isti način. "Donosimo užasne odluke, mnogo loše. Još tražimo plejmejkera, nedostaje nam Beron, nedostaje nam Mirotić. Bez njih imamo mnogo oscilacija tokom meča, na tome moramo da radimo, moramo da popravimo. Mora da bude individualne odgovornosti i ljudi moraju da razumiju i da probamo da popravimo."

Za kraj je spomenuo povredu Nikole Mirotića. "Znamo da će biti nedjelje, možda i duže. Ima problem sa Ahilovom tetivom, kao što je bilo u Barseloni. Znaćemo više poslije dodatnih pregleda, magnetne rezonance, doktori provjeravaju. Poslije toga će krenuti sa terapijama", zaključio je Mesina.

