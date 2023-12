Obradović o oscilacijama Partizana: "Možemo danima da pričamo o tome..."

Željko Obradović pričao je i o određenim detaljima u igri Partizana.

Izvor: MN PRESS

Patizanova pobjednička serija traje, tri uzastopna trijumfa u Evroligi, poslije velikog preokreta pobijedio je Milano (82:69). Imao je italijanski tim 15 poena prednosti u 26. minutu (60:45), a onda je uslijedila neverovatna serija od 31:4 za trijumf i uspjeh.

Poslije toga je Željko Obradović došao na konferenciju za medije i upitan je šta je razlog oscilacija njegovog tima. Na pitanje šta je razlog velikih oscilacija u igri njegovog tima, imao je kratak i jasan odgovor. "Evroliga, duplo kolo, 48 sati", izgovorio je, pa nastavio: "Možemo danima da pričamo, rekao sam to u najavi, možemo o taktici, ali na kraju energija, želja..."

Poslije toga nastavio je analizu. "Nemoguće da se igra 40 minuta na istom nivou, nijedan tim u Evropi ne igra, čak ni Real koji dominira, ali oni imaju to što imaju, pa im je lakše. U svakom slučaju, tako je kako je, vjerovao sam, pričao na poluvremenu."

Pričao je zatim o timu iz Milana koji je bio bolji do tog 26. minuta meča.

"Postavili smo meč da su najvažniji igrači Lo i Šilds, ako on da 15 poena u prvom dijelu sa 5/7 za tri i i mislim da je Maodo na 7 ili 9, dali su pola poena. Jasno je da odbrana mora na njima da bude. Šilds je šutirao 0/5 za tri u drugom dijelu, odbrana agresivnija, nemam zamjerke, sve obrnuto. Hvala im i ovo je primjer kako treba da se bori i da se igra. Imali su tri meča u Areni, odigrali dobro, vrijeme je da počnemo da dobijamo mečeve na strani ako želimo kontinuitet u Evroligi. Sada imamo tri gostovanja, od Kaunasa, gdje je teško igrati, onda u Španiji duplo kolo Valensija i Real. I to je to", zaključio je Obradović.

