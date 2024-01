Saša Đorđević objavio nikad viđenu fotografiju! Dejan Milojević je na ovo bio ponosan - "Dobri čovječe..."

Saša Đorđević oglasio se povodom smrti svog kolege, koga je veoma poštovao i cijenio.

Izvor: MN PRESS

Srpska košarkaška legenda Aleksandar Saša Đorđević oglasio se povodom smrti Dejana Milojevića, prerano preminulog velikana te igre. Selektor Kine, koji je pisao istoriju i kao i igrač Partizana, nacionalnog tima i kao selektor reprezentacije, objavio je fotografiju šampionskog prstena Dejana Milojevića. Srpski stručnjak osvojio ga je sa Golden Stejt Voriorsima u velikom finalu NBA lige 2022. godine. Uz tu sliku, Đorđević je objavio emotivnu poruku.

"Neka ti je vječna slava, dobri čovječe. Počivaj u miru. Najiskrenije saučešće porodici", naveo je Đorđević u oproštajnoj poruci od igrača koji je bio zajedno sa njim u reprezentaciji Jugoslavije krajem devedesetih, na pripremama za Eurobasket 1999. Milojević je tada bio na početku, Đorđević je već bio šampion Evrope sa Partizanom, svjetski i evropski šampion sa obje Jugoslavije... A sve što je u tom periodu bilo predviđano Milojeviću, on je i ostvario. Postao je jedan od najdominantnijih visokih igrača u istoriji Evrolige, potom i uspješan trener, koji je od Mege i rada sa najvećim talentima stigao do NBA lige i do najatraktivnijeg tima u istoriji košarke, sa kojim je postao šampion.

Sliku Milojevićevog šampionskog prstena Đorđević je sigurno posebno cijenio, čuvao i objavio je dan nakon tragičnih vijesti iz Amerike. Dejan Milojević preminuo je u srijedu u Solt Lejk Sitiju, od posljedica snažnog srčanog udara dok je bio na timskoj večeri sa saradnicima iz Golden Stejta.

Neka ti je vecna slava,dobri covecepocivaj u mirunajiskrenine saucesce porodicipic.twitter.com/69zSlXLL02 — Aleksandar Djordjevic (@CoachDjordjevic)January 18, 2024

Vijest o njegovoj smrti potresla je čitavu NBA ligu, kao i igrače, trenere, košarkaške funkcionere i ljubitelje košarke širom svijeta. Pročitajte biografiju Dejana Milojevića.