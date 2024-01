Da li će se MVP nagrada ABA lige zvati po Milojeviću? Evo šta je istina u vezi sa priznanjem

Ovako glase nove informacije u vezi nagrade za MVP ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Hoće li se MVP nagrada ABA lige zvati po Dejanu Milojeviću? Vladimir Štimac oglasio se i poručio da je podnio molbu da dođe do promijene imena, pojavile su se i informacije da je to završeno i da će do toga sigurno doći. Međutim, to nije u potpunosti tačno, jer potvrde još uvijek nema.

Zbog raznih spekulacija MONDO se obratio predstavnicima ABA lige sa tim u vezi i dobio je razjašnjenje cijele situacije. Istina je da je predsjedništvo ABA lige podnijelo inicijativu da se nagrada zove po bivšem srpskom košarkašu i treneru. Naglašeno je i da je sve to urađeno prije raznih predloga i inicijativa i da nema nikakve veze sa tim, kao i da odluka još uvijek nije donesena.

Spomenuta nagrada dodjeljuje se tek na kraju sezone regionalnog takmičenja i neće biti nikakve žurbe sa tim u vezi. Sve se dešava prema unapred propisanoj proceduri i konačna odluka biće donesena u budućnosti. Dakle, velika je šansa da će se nagrada zvati po Milojeviću, ali to još uvijek nije odlučeno.

Od Milojevića se opraštaju mnogi, kako u NBA ligi, tako i u Srbiji. Svi imaju samo riječi hvale na njegov račun.

"Boli me... Teško je jer kada radite s tim ljudima, posebno sa trenerima u NBA ligi, kažu da ih viđate više od porodice. To je istina. Razvijete neku bliskost sa njima, a Milojeviće je bio veći od života. Čim uđe u prostoriju obasja je. To je veliki gubitak, žao mi je zbog njegove djece, žene, ljudi koji su radili sa njim. Ostavio je veliki trag sa kim god je radio. Srećan sam što sam radio sa njim i to je život. Čuo sam te vijesti dok sam dolazio ovdje i pogodilo me je, teško je, ovakve stvari kada se dogode ne možeš ni da ih prihvatiš odmah. Pričao sam sa ljudima iz Golden Stejta i jako im je teško. Nije bilo šanse da su mogli da igraju tu utakmicu. Užasno je", naglasio je Bob Majers čovjek koji je doveo Milojevića u Golden Stejt.