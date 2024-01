TRANSFER BOMBA ABA LIGE! AKO TO TAČNA INFORMACIJA... Petrović iznenađen: Pobijediš Partizan i Zvezdu, zar ne pomisliš?

Hrvatski stručnjak zbunjen onim što je čuo o jednom od najuspješnijih klubova i igrača u regionu.

Prema informaciji koju je objavio legendarni as i trener, Aleksandar Aco Petrović, centar Cedevita Olimpije Karlo Matković mogao bi da ode u NBA ligu. Analizirajući tu vijest, on je izrazio čuđenje, s obzirom na to da je njegov tim ove sezone u Ljubljani pobijedio i Partizan i Crvenu zvezdu, a da se sada uoči odlučujuće faze odriče tako bitnog i dobrog igrača.