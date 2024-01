Sferopulos ima vijesti o Teodosiću - i nisu dobre: Povrede muče Zvezdu pred Berlin, možda i bez trojice

Janis Sferopulos će opet biti na mukama kada je spoljna linija Crvene zvezde u pitanju.

Crvena zvezda se nalazi na dvije pobjede ispod desetog mjesta i šanse da zaigra u doigravanju u Evroligi ove sezone, a trener beogradskog kluba je pred gostovanje u Berlinu Albi u okviru Evrolige otkrio kakva je situacija sa povređenim igračima. Njegov tim ima problem jer je veliki broj spoljnih igrača povrijeđen, a samo jedan od njih će putovati za Berlin.

Najiskusniji u timu Miloš Teodosić još uvijek nije spreman i očigledno je da će Zvezda i Sferopulos pokušati da ga spreme na vrijeme da zaigra na "vječitom derbiju" u nedjelju od 19 časova u okviru ABA lige. Nemanja Nedović će sa druge strane pokušati da bude u konkurenciji za tim. Trenirao je, vidjećemo koliko je spreman da zaigra.

"Ne, Teodosić neće igrati, nije spreman, Nedović je takođe prvi put trenirao, on će putovati, ali će odluka biti na dan utakmice, ne vjerujem da će biti sto odsto spreman", rekao je grčki stručnjak.

Nakon što smo dobili informacije o Nikoli Topiću iz američkih izvora, sada je to potvrdio Janis Sferopulos. On je takođe naglasio da će Topić uskoro krenuti da trči, a o datumu povratka na teren nije želio: "On će početi da trči ovih dana, idemo dan po dan."

Poslije povreda dvojice plejmejkera i prve opcije na poziciji beka Nemanje Nedovića klub je reagovao i doveo Džavontea Smarta. Amerikanac koji je do sada igrao samo u NBA i razvojnoj ligi prilična je nepoznanica navijačima u Srbiji, a prvi čovek struke crveno-bijelih je za njega imao riječi hvale.

"On ima pravi mentalitet, daje nam mnogo i defanzivo i ofanzivno, spreman je da igra, ovo mu je prvi put van Amerike, sve je drugačije u odnosu na šta je navikao, mora da se prilagodi, ali veoma sam srećan zbog toga koliko se prilagođava i mislim da treba da mu damo malo vremena i biće sjajan", završio je Sferopulos.