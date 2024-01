Željko Obradović nakon pobjede protiv Žalgirisa pričao i o atmosferi koju prave navijači Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana savladali su Žalgiris (81:72) i nastavili svoju borbu za plej-of u Evroligi, a fokus odmah moraju da prebace na regionalno takmičenje - već u nedjelju (19:00) igra se četvrti ovosezonski derbi! Crvena zvezda će dočekati Partizan u meču koji bi mogao da odredi konačan plasman na tabeli ABA lige na kraju ligaškog dijela, pa iskusni trener Željko Obradović zna koliki posao mora da uradi njegov tim.

Pred meč protiv najvećeg rivala, koji se igra manje od 48 časova nakon evroligaškog meča protiv litvanskog kluba, Željko Obradović je govorio o stanju u kojem se nalazi njegov tim. Neki od košarkaša su umorni i moraće lakše da treniraju u subotu uveče, ali će zato svi morati da se naviknu na sjajnu atmosferu koju prave navijači Zvezde!

"Sutra ćemo da imamo trening u sedam sati. Da shvatimo da igramo ispred njihovih navijača koji prave fenomenalnu atmosferu, da će to biti nešto o čemu moramo da vodimo računa. Nadam se, to sam rekao igračima da se odmore i da sutra uveče radimo jedan koliko-toliko normalan trening. Ima igrača koji nisu igrali večeras, neki koji su bili van tima, pa ćemo da sastavimo da vidimo ko je tu najopterećeniji i ko je imao najveću minutažu. Ako se ja ne varam to su bili Zek Ledej, Džejms Naneli i Pi Džej Doužer tako da oni vjerovatno u nekom slabijem ritmu, a ostali će da rade u nekom pristojnom ritmu", rekao je najtrofejniji evropski trener.

Vidi opis Partizan pobijedio, Željko pomenuo navijače Zvezde! Obradović odmah misli na derbi: "Da shvatimo..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Podsjećamo, Partizan je dobio prva dva derbija u sezoni pred svojim navijačima, a Crvena zvezda se revanširala utakmicom u Evroligi pred svojom publikom. Crveno-bijeli će i sada imati podršku navijača u punoj Beogradskoj areni, a eventualni trijumf bio bi ogroman korak ka prvom mjestu na kraju ligaškog dijela regionalnog takmičenja za tim Janisa Sferopulosa.

Zvezda je trenutno prvoplasirani tim ABA lige sa skorom 15-2, dok je Partizan na drugoj poziciji uz skor 13-4. slijede Budućnost i Cedevita Olimpija sa istim skorom (12-5), a svi ostali timovi daleko su od borbe za sam vrh. U prvom regionalnom derbiju Zvezde i Partizana ove sezone crno-bijeli su ubjedljivo slavili - 98:87. Pogledajte tabelu ABA lige: