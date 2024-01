Počinje trening u 10, on ulazi u 9:58, čupav i raspojasan. "Tad sam shvatio ko je Miloš Teodosić" (VIDEO)

"Teo je Teo... Magija"

Nekadašnji košarkaš FMP Železnika Ivan Žigeranović (39) opisao je kako je bilo trenirati sa Milošem Teodosićem u danima kad su počinjali karijere. "Počinje trening u 10, on se pojavljuje u 9:58, ulazi, skida trenerku, navlači šorts, frizura na sve strane, on raspojasan..."

"Ali taj prvi trening sjećam se kad sam bio na probi, bio je i on i bila je neka dijamant akcija, u kojoj je on bio sa mnom. Tad sam shvatio ko je Teodosić. Praviš blokadu, a prvo što ne znaš, a drugo što te možda neko nije naučio da poslije blokade odmah gledaš loptu. I brate, samo je vidiš ovdje, okrenem se i bam, lopta direktno u glavu. Kad si sa njim, samo čekaj 'pogaču' i eto je stiže. Bilo je OK, Teo je magija. Sviđa mi se što se nije promijenio. Prošao je od NBA, preko CSKA. Sad kad ga vidim na ulici stane, pozdravi se, isti je čovjek, voli da cirka, popije kafu, zapali pljugu, kakav je bio tad, takav je sad i to što ima on, nema niko".

Miloš Teodosić (36) je poslije juniorskog staža u KK Student i KK Metalac Valjevo postao senior u FMP Železniku, iz kojeg je otišao u Olimpijakos 2007, ogromnom transferu, od 1,3 miliona evra. U Pireju je prolazio uspone i padove, a poslije eksplozije sa reprezentacijom na Eurobasketu 2009. i na Svjetskom prvenstvu 2010, postao je član CSKA Moskve 2011. godine, kao zvanično najbolji košarkaš Evrope za 2010. U Rusiji je postao legenda kluba, prvak Evrope i potom je otišao u NBA ligu, u kojoj je proveo dvije sezone u Los Anđeles Klipersima. Potom je ostavio dubok trag i u Virtusu, dao ogroman doprinos da se uzdrmani velikan postavi na noge, a u ljeto 2023. ostvario je san da zaigra za Crvenu zvezdu - i njen je bez premca najbolji i najvažniji igrač.

Ivan Žigeranović je promijenio niz domaćih i regionalnih klubova tokom karijere kooja je trajala duže od decenije i po. Počeo je u Ergonomu iz Niša, preko FMP-a i Borca iz Čačka stigao do rumunskog Gaz Metana, potom je nosio dres Turova iz Poljske, ponovo Borca, ponopvo Gaz Metana, ponovo Turova, zatim Asesofta iz Ploeštija, Kluža, zhatim je još jednom zaigrao u Čačku, pa u Sombatelju i poslije toga u Radničkom iz Obrenovca.