Španci tvrde: Partizan hoće Džanana Musu! "Poslao mu brutalnu ponudu, nudi više od Reala"

Navijački portal Real Madrida tvrdi da zna detalje navodne Partizanove ponude košarkašu iz BiH.

Izvor: MN PRESS

Prema pisanju Realovog navijačkog portala "Defensa central", košarkaš tog kluba Džanan Musa ima izdašnu ponudu Partizana da sljedeće sezone u Beogradu nosi crno-bijeli dres. Prema tvrdnji tog medija, trener Reala Ćus Mateo moraće da se suoči sa "teškim ljetom", jer će Musa (24) izaći na tržište i biće slobodan igrač, zato što mu u junu 2024. ističe ugovor sa Realom.

"U ovom trenutku, njegova godišnja plata je milion evra, a Madrid planira da poveća taj iznos do 1,3 miliona, uz ugovor na tri ili četiri godine. Ipak, neće biti lako da ga zadrži u glavnom gradu Španije, jer ima brutalnu ponudu Obradovićevog Partizana. Srpski klub je spreman da stavi pred Musu na sto ugovor na tri godine i na šest miliona evra neto, odnosno dva miliona evra po sezoni, što je oko 700.000 evra više od onoga što mu Real sada nudi"

Isti izvor navodi da se košarkaš iz BiH nije opredijelio.

"U ovom trenutku, Musa nije dao odgovor na ponude. Dozvoljava sebi da ga Partizan traži, iznenađen je iznosom koji mu je Partizan ponudio, ali mu se ne žuri. Njegov prioritet, tvrde oni oko njega, je da produži ugovor sa Real Madridom".

Musa je bio talenat Cedevita Olimpije, iz koje je 2018. otišao pravo u NBA ligu i tamo boravio u Bruklin Netsima od 2018. do 2021. Potom je oživio karijeru u Evropi, kratko igrajući za Anadolu Efes, a potom uhvativši pun zalet u Španiji, u dresu Breogana, iz kojeg je 2022. prešao u Real. U prvoj sezoni u "kraljevskom klubu", Džanan je bio jedan od lidera ekipe koja je baš kroz nezaboravnu plej-of seriju protiv Partizana stigla do Fajnal-fora, a na njemu osvojila titulu pobedivši Barselonu i Olimpijakos. Ove sezone Musa je nastavio da igra u sličnom ritmu, pa u Evroligi prosječno postiže 13,6 poena po meču, a nedavno je ubacio čak 40 poena u istorijskoj utakmici protiv Efesa.

Potencijalni problem - Partizanov odnos sa Miškom

Vidi opis Španci tvrde: Partizan hoće Džanana Musu! "Poslao mu brutalnu ponudu, nudi više od Reala" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Sa druge strane, ako je ova informacija tačna, ono što bi mogla da bude prepreka u ovim pregovorima je Partizanova odluka od prošlog ljeta da više ne sarađuje sa menadžerom Miodragom Miškom Ražnatovićem, a on godinama zastupa Musu i zajedno su prošli i uspone, padove, NBA epizodu, Efes, odlazak u španski Breogan... Musa Ražnatovića zove svojim "porodičnim čovjekom".

"Miško, sada moj porodični čovjek. Kada smo se upoznali, dogovor je bio da popijemo piće, da vidimo šta se dešava. Mi došli, ja prvi put vidim čovjeka. Ulazim - on kao Don Korleone. Sjedi u nekom mračnom restoranu, to je nevjerovatno. Miško u nekom odijelu sjedi u nekom separeu, a on kao na usporenom snimku se pomijera. Kao neki film. Upoznajem se, ne mogu da vjerujem s kim se rukujem. On mi kaže 'nije to dobar potez da odeš u Olimpijakos, dvije godine te šalju tamo, pa ako se probiješ u grčkoj ligi, hoćeš proći ili nećeš. Pusti mene dva-tri dana da riješim nešto pa ćemo vidjeti'. Ja dolazim tamo, ništa se ne dešava. Ovi mi govore zadnji je dan, sad ili nikad ako ćeš da potpišeš za Olimpijakos. Ja potpisao već, gotovo. Miško zove i kaže 'Ne potpisuj, evo ti isti ugovor s boljim uslovima za Cedevitu. Kako je moguće da uopšte razmišljam između Olimpijakosa i Cedevite? On mene ubijedi da ću prije igrati u seniorskoj košarci u Cedeviti, da je omladinska košarka samo Diznilend. Sve se brzo tamo zaboravi. Poslušam ga i stvarno je uspjelo na najbolji mogući način. Čak sam sa 16 godina igrao prvu utakmicu protiv Olimpijakosa u gostima, gdje za pet minuta dajem pet poena. Čuvam Spanulisa i on čuva mene", rekao je Musa u jednoom intervjuu.