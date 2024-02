Da li je Nikola Mirotić u svađi sa saigračem? "Ako postoje neki drugi problemi, vidjeće se vrlo brzo"

Da li postoji problem između Nikole Mirotića i Nikola Melija?

Izvor: Stefanos Kyriazis/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nikola Mirotić vratio se na parket u porazu Armanija od Panatinaikosa (79:62). Ni njegov povratak, poslije dva mjeseca, nije pomogao italijanskom timu da izbjegne poraz. Poslije tog meča pojavile su se spekulacije da postoje veliki problemi na relaciji između njega i kapitena tima Nikola Melija.

Mirotić je na tom meču dao 11 poena, Meli samo 4. Da li zaista njih dvojica ne mogu da igraju zajedno? O tome je pričao Alesandro Mađi, novinar košarkaškog portala "Sportando". "Sa tehničke strane priča o njihovom problemu je izmišljotina na društvenim mrežama. Meli je prošle sezone igrao sa Fojtmanom i igrao je kao centar. Ne vidim zašto to ne bi mogao da uradi sa Mirotićem. Ako postoje neki drugi problemi, to ćemo vidjeti u narednim nedjeljama. Ne zaboravite da je na početku sezone Meli došao poslije velikih napora na Svjetskom prvenstvu i da je to bio razlog slabijeg starta i loše saradnje između njih dvojice", rekao je Mađi.

O problemima između njih dvojice pričalo se već početkom novembra. Tada je Armani bio na skoru 1-5 u Evroligi i 3-2 u seriji A i tokom meča sa Monakom je Meli vikao na Mirotića zbog određenih propusta sa skokovima.

Armani večeras gostuje Efesu, ima skor 10-14 i pod imperativom je pobjede. I ovako ima male šanse da dođe do borbe za plej-of, a svaki novi poraz samo bi dodatno smanjio šanse...