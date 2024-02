"Nisam mogao da mu pređem preko toga!" Vladimir Lučić: To nema veze s Partizanom, znaju svi!

Jedan od miljenika navijača Partizana Vladimir Lučić govorio je i o sukobu sa Džejmsom Nanelijem.

Vladimir Lučić dočekan je aplauzima navijača svog nekadašnjeg kluba Partizana, a na kraju se s pobjedom "u džepu" vraća u Minhen. Bajern je pobijedio 79:78 trojkom u posljednjoj sekundi, a Vladimir Lučić je na kraju bio iznenađen što su crno-bijeli uopšte dozvolili taj šut Silvana Fransiska, doduše podjednako kao i trener Željko Obradović koji je na konferenciji za medije rekao da to nije tražio.

"Mislim da smo izdržali dva ključna naleta, gdje se ekipa priključila, baš u onim trenucima gdje Partizan uglavnom lomi. Na kraju smo uz šut Fransiska uspjeli da slavimo i zabilježimo važnu pobjedu. Ne znam koliko za plej-in i plej-of, ali za nas je jako bitan. Mnogo puta u Evroligi ove sezone mečevi su završeni tako što se napadi završavaju tako što se ne pravi faul, već se brani. Mi smo dvije utakmice slavili gdje ekipe nisu stigle da naprave faul. Dobra odbrana, bolji napad i na kraju težak šut je ubacio. Poslije toga Kevin Panter nije uspio da realizuje šut", kazao je Lučić poslije meča.

Pogledajte 03:28 Vladimir Lučić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

U toku susreta, Lučić je imao i jedan manji sukob sa Nanelijem poslije jednog faula, objasnio je kako je on vidio:

"To ljudi ovdje ne znaju da opraštaju, ali mislim da je bio namjeran udarac, laktom u glavu. Nisam mogao baš da pređem preko toga tek tako. I to nema nikakve veze sa Partizanom, svi u mom okruženju znaju kolika je moja ljubav prema Partizanu i da sam je pokazao igrajući i kada sam odlazio, način na koji sam otišao. To mi je najvažnije, koškanje je dio onog čime se bavimo".

Što se tiče atmosfere, Lučić ističe da mu je "čudno" da igra kao protivnik Partizana, pošto zna sve pjesme i posebno mu je drago što je doživio da cijela hala skandira njegovo ime. Da li bi ponovo mogli da mu skandiraju kao igraču Partizana?

"Imam još godinu dana ugovora u Bajernu, ako budem spreman da pružim maksimum i bude bilo razgovora, razmotriću", zaključio je.

