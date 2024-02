A, kako vi znate da nisam tražio faul!? Željko Obradović: Noćas ću sam sebe da pitam šta dalje!

Trener Partizana o teškom porazu protiv Bajerna u Evroligi.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Trener Partizana bio je vidno razočaran zbog bolnog poraza od Bajerna, košem u posljednjoj sekundi Silvana Fransiska. "Imali smo sve u svojim rukama, bilo je veoma lako da se dobije utakmica, kao i protiv Bolonje, isključivo svojim greškama smo izgubili utakmicu. Da ne ulazim u detalje, nemoguće je da se ovako izgubi meč, kada si u situaciji se normalnom kontrolom izgubi meč. Da su igrači bili pod stresom, vjerovatno ne bi ni gubili".

Na pitanje da li mu je žao što njegovi igrači nisu pravili faul pri vođstvu od dva razlike u posljednjem napadu Bajerna, "Žoc" je uzvratio: "A, kako vi znate da nisam tražio da prave faul? Ušao sam u teren i vikao "faul, faul". Kako nam je Virtus dao trojku, na dva razlike. Šta se radi, samo jednu stvar ne smijete u toj situaciji, da primite trojku. Ako treba da bude poraz na mene, nemam nikakav problem, naravno, ne želim da svaljujem krivicu na igrače, isto sam rekao i poslije Splita. Očigledno je da nekima ni ovakva atmosfera nije dovoljna. Kada je ekipa u ovakvom momentumu odgovoran je trener".

Ukazao je Obradović i na Fransiskove trojke u ranijoj fazi meča. "Ponoviću, nema dileme da se u tim situacijama pravi faul, ali se pravi faul i kada tim ima jedan faul i kada igraš odbranu na istom igraču, za koga znate da je šuter. U pitanju je drugi igrač".

Bajern nije izašao iz bonusa? "Može da se tumači na razne načine, trebalo bi da pogledam, mislim da smo bili dovoljno agresivni, nismo pronalazili rješenja za specifična rješenja. Zadnji napad bio je napad gdje smo uključili njihovog najnižeg igrača, Edvardsa, bilo je preuzimanje, ostao je na Kaminskom i nismo pokušali da spustimo loptu na Kaminskom, a razlika je jedno 30 santimetara. To je suština ove igre, nismo vidjeli, prepoznali, štagod. Kad igrači ne prepoznaju, ko je kriv? Trener, naravno. Cijelog života je tako"

"Kad izgubimo pet utakmica zaredom, jasno je da postoji kriza rezultata, u svim utakmicama bili smo tu sem sa Splitom. U Monaku primimo četiri najlakša poena i ode na 'plus osam'. Kao trener i stručni štab radimo sve, a dođe trenutak kad se zapitam - šta dalje? Šta bih ja sad pametno mogao da uradim da podignem moral igračima sem ovoga poslije Splita, kad smo u sali proveli ne znam koliko sati, pričali, ponavljali, mogu da prođem i kroz tajm-aute, reakcije igrača, sve to se svodi na moj posao. Vjerovatno ću ta pitanja noćas sam sebi postaviti, jer očigledno da neke stvari nisu dobre. Apsolutno nisu dobre i tome šta bih mogao da uradim ću ozbiljno da uradim. I inače razmišljam, ali to izgleda nije dovoljno. Sješću sa ljudima iz stručnog štaba, analiziraćemo, vidjećemo. Imamo meč u Laktašima, poslije toga Kup... U ovom trenutku ne mogu da vam odgovorim ništa, najiskrenije. Cijelog života je da jedna lopta odluči, a uvijek sam odlučio da lopta u prvom minutu odlučuje kao posljednja. Mogao je da uđe i Kevinov šut, bio je dobar šut, da izvrnemo situaciju, bio je to njegov šut, nije ubacio, nije problem, neko će reći zašto je Bruno Kaboklo dirao loptu, nema to veze. Problem je prethodni napad, objasnio sam kakav smo smeč imali... Da je to bilo protiv Virtusa, Olimpijakosa, Baskonije... Šest mečeva gubimo na isti način. Analizirali smo, pričali, igrači su prepoznali neke stvari i nije dovoljno"

"Moram da zahvalim igračima na fantastičnoj atmosferi, koreografiji, jedino mi se nije svidjelo što ubacuju papire u toku utakmice, nema nikakvog smisla, sve ostalo - fantastično i mogu samo da im se zahvalim, ovo što mi živimo je što se toga tiče nestvarno, ali ta energija se nažalost ovog puta pokazala nedovoljno".

Vidi opis A, kako vi znate da nisam tražio faul!? Željko Obradović: Noćas ću sam sebe da pitam šta dalje! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

BONUS VIDEO: