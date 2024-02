Hoće li Zvezda i Partizan dobiti licence Evrolige? Dejan Bodiroga došao u Beograd

Partizan i Crvena zvezda održaće sastanke sa čelnicima Evrolige u vezi licenci.

Čelnici Evrolige predvođeni prvim čovjekom takmičenja Dejanom Bodirogom i izvršnim direktorom Paulijusom Moteijunasom boraviće u Beogradu u srijedu i četvrtak. Za to vrijeme obaviće razgovore sa Partizanom i Crvenom zvezdom i jedna od tema biće dobijanje licence prenosi "Meridiansport".

Očekuje se da će "vječiti" tokom tih razgovora sa čelnicima elitnog takmičenja predstaviti svoje argumente, planove i ciljeve, sve kako bi pokušali da dođu do evroligaške licence i kako ne bi zavisili od drugih faktora. Konačna odluka o tome trebalo bi da bude donijeta prije fajnal-fora u Berlinu (od 24. do 26. maja).

Sportski direktor crno-bijelih Zoran Savić je u nedavnom intervjuu pričao baš o toj temi. "Ispunjavamo sve uslove za A licencu. Imamo navijače, naša ekonomska situacija je mnogo bolja nego prije tri godine kada sam došao u martu 2021. Nevjerovatna je razlika, a dolazak Željka Obradovića je bio ključ. Ne zavisimo toliko od Vlade Srbije. Najvažnija stvar - pokušavamo da smanjimo doprinos države i da svake sezone sami zaradimo više novca", rekao je Savić za "BasketNews".

Srpske klubove u eliti žele da gledaju mnogi, pa je tako interesantnu izjavu o tome dao i Erik Mekalum. "Ako nastave sa Asvelom ili Albom i ne zadrže oba srpska tima, protestovaću i otkazaću pretplatu Evrolige, jer je to odvratno. Pričamo o košarci visokog kvaliteta, sjajnim navijačima, imaju istoriju, tradiciju. Evroliga treba da raste i ako to želite, onda takmičenje mora da raste, da zadržite najbolje timove, timove sa novcem, sa najboljim košarkaškim prizvodom. Možda vama se ne sviđa, ali ako ste stalno na dnu, ne zaslužujete mjesto u Evroligi. Ako vaše utakmice nemaju takmičarski značaj, to ne zaslužujete i to je istina. Evroligo, napravi promjene i zadrži oba srpska tima", rekao je Mekalum.

Da li je došlo vrijeme da i "večiti" dobiju licencu? Saznaćemo uskoro...

