Moneke pred kamerama o Obradoviću: Zarađivao sam najviše, a nisam se slagao sa njim!

Čima Moneke pričao je o Evroligi, Saši Obradoviću, sezoni u Monaku...

Izvor: Printscreen/YouTube/Euroleague

Čima Moneke jedan je od unikatnih košarkaša u Evroligi. Kako po stilu igre, tako i po ponašanju. Konstantno se smije, voli da proziva i "pecka" rivale i na terenu i van terena, nema problem sa tim i kada je on meta i to ne krije. Ove sezone igra za Baskoniju i tamo je, uz Markusa Hauarda, jedan od glavnih igrača tima.

Došao je u Vitoriju poslije sezone u Monaku gdje je bio na fajnal-foru Evrolige prošle sezone. Međutim, kako i sam tvrdi tamo nije bio na svom nivou. Nije se slagao sa Sašom Obradovićem.

"Ne, nismo bili na istim talasnim dužinama, tačno je. Svaki evroligaški tim ima jednog, dva, tri ili četiri igrača koji se ne slažu jedni sa drugima. Tako je u životu inače. Ja nisam bio njegov tip igrača. Nisam igrao onoliko koliko je trebalo. Sistem u Monaku je takav da više zavisi od bekova, to me je limitiralo, jer oni kontrolišu sve. Ubilo je to malo moje samopouzdanje i košarka mi nije bila zanimljiva. Zarađivao sam najviše novca u karijeri, ali drugo najgore iskustvo za mene, od kad su me odstranili iz tima u mojoj prvoj sezoni", počeo je Moneke razgovor u podkastu kod Džoa Arlaukasa.

Uvjeren je da bi stvari bile drugačije da mu je Saša vjerovao.

"Ja sam realna osoba. U Manresi sam znao da sam jedan od najboljih igrača u Evropi i da to mogu da dokažem u pravoj situaciji, kao što sada dokazujem. Ima igrača koji u Evropi ne igraju onako kako mogu i ja to shvatam. U Monaku je novac bio odličan, prije dolaska sam viieo tim i rekao sam da ako budem tamo radio sve ono što znam i mogu da osvajamo sve. Stojim iza toga. Da su mi dali da budem svoj, sve bismo osvojili prošle godine i vjerujem u to."

Monako je bio na korak do finala Evrolige. U polufinalu je protiv Olimpijakosa imao 12 poena prednosti na poluvremenu, sve je izgledalo dobro i onda se samo "ugasio". Treću dionicu francuski tim izgubio je sa čak 27:2!

"O, Bože... Ta treća četvrtina, najgore košarkaško sjećanje svih vremena. Daj da nastavimo, da pređemo na nešto drugo", prekinuo je Moneke razgovor o tome, jasno je bilo da ga to i dalje pogađa.

