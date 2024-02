Bivši igrač Partizana na NBA Ol-staru: Otišao u Ameriku i već se dokazao, biće dio spektakla sa Jokićem!

Savo Drezgić biće dio Ol-star spektakla u Indijanapolisu kao dio kampa "Košarke bez granica"

Savo Drezgić (17) krajem prošle sezone odlučio je da ode iz Partizana i da se preseli u Ameriku. Sada je dobio još veću čast, pošto će biti deo Ol-star spektakla u Indijanapolisu. Nikola Jokić predstavljaće Srbiju na meču svih zvijezda, a talentovani plejmejker biće dio globalnog "Kampa bez granica" koji će se održati baš u Indijani.

Stigla je potvrda iz NBA lige i Drezgić će biti jedini predstavnik Srbije na tom događaju. Od komšija učestvovaće Aleksandar Gavljugov (Bugarska) i David Mirković (Crna Gora), dok su od Evropljana tu još Francuzi Noa Bidibanga, Mohamed Diakite, Noa Eseng, Nolan Traore, Nemci Kristijan Anderson i Džek Kajil, Grk Neoklis Avdalas...

Kao učesnici ovog kampa bili su i mnogi igrači koji su sada u NBA ligi, neki od njih su nove zvijezde, tu su Šaj Gildžus-Aleksander, Lauri Markanen, Džamal Marej, Deandre Ejton, Ar Džej Beret, Rui Hačimura i mnogi drugi.

Prije odlaska u Ameriku, na privatnu akademiju "DME" na Floridi, Drezgić je u nekoliko navrata bio priključen prvom timu Partizana. Odigrao je i tri meča ove sezone, protiv Splita, FMP-a i Studentskog centra. Poslije derbija prošle sezone Željko Obradović je pričao o njemu i nije mu se dopalo to što su saigrači na sve načine pokušavali da mu pomognu da se upiše u strijelce.

"Nije mi se to svidjelo. Talentovano je dijete, najveća je greška kada mu iskusniji igrači guraju loptu i stavljaju mu je, to nije dobro. Nisam ga uveo da bi dao koš i da bi publika bila zadovoljna što je dijete od 17 godina dalo koš. Ima parametara koji su jako važni ako on želi da bude na nivou igrača ABA lige ili Evrolige. Nadam se da će sljedeće godine biti s nama u pripremnom periodu, ali njegovo prirodno okruženje je ekipa gdje igra sada i tamo bi trebalo da bude lider", rekao je Obradović tada.

Sada je Savo otišao "preko okeana" i tamo će sa bratom Lazarom pokušati da se dokaže mnogim skautima.

