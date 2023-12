Partizanov biser iznenada otišao!

Talentovani plejmejker napustio crno-bijele.

Izvor: MN PRESS

Plejmejker Partizana Savo Drezgić seli se u Ameriku. Junior koga je Željko Obradović povremeno priključivao prvom timu preselio se u privatnu sportsku akademiju u Dejtoni Bič, na Floridi. Ta akademija zove se "DME" i predviđena je za košarkaške koji su u američkom sistemu tek završili srednju školu.

Prema njenom programu, igrači treniraju sedam mjeseci u sjajnom trening-centru, u kojem su dva velika košarkaška terena sa NBA dimenzijama, sektor za treniranje šuta, ogromna sala za pregled video-snimaka, teretana... "Kompleks nije dostupan javnosti i služi samo za rad sa najvišim talentima".

Program te akademije traje sedam mjeseci i ostaje da se vidi kakav će biti dalji košarkaši put mladog Drezgića kada prođe taj period. On je rođen u Beogradu 2006. godine, visok je 191 centimetar i prošao je sve kategorije omladinskog pogona Partizana. Za prvi tim je debitovao prošle godine, u meču protiv Spartaka iz Subotice u Kupu Radivoja Koraća, a Željko Obradović u maju mu je dao priliku za debi i u plej-ofu ABA lige, u meču protiv Studentskog centra.

Poslije njegovog debija, Željko Obradović bio je ljut zbog reakcije navijača, koji su insistirali da saigrači dodaju loptu junioru, da bi se on što prije "upisao".

"Nije mi se to svidjelo. Talentovano je dijete, najveća je greška kada mu iskusniji igrači guraju loptu i stavljaju mu je, to nije dobro. Nisam ga uveo da bi dao koš i da bi publika bila zadovoljna što je dijete od 17 godina dalo koš. Ima parametara koji su jako važni ako on želi da bude na nivou igrača ABA lige ili Evrolige. Nadam se da će sljedeće godine biti s nama u pripremnom periodu, ali njegovo prirodno okruženje je ekipa gdje igra sada i tamo bi trebalo da bude lider", rekao je Obradović.

