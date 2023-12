Miško Ražnatović pričao je o Megi i uspjesima kluba, a tom prilikom potkačio je i "vječite".

Izvor: YouTube/Screenshot/Biznis Priče

Na izmaku 2023. godine mnogi klubovi organizuju novogodišnja okupljanja i prave retrospektive sezone i svega što se događalo. Tako je bilo sa Partizanom i Crvenom zvezdom, ali i sa Megom. Na tom okupljanju govorio je Miško Ražnatović, jedan od najpoznatijih evropskih agenata.

On za sebe kaže da je predsjednik navijača Mege, pa je tako hvalio svoj klub. "Neko će da pomisli da sa mnom nešto nije u redu, ali svi oni kojima je Mega u srcu i koji rade nešto za klub trebalo bi da budu ponosni. Zašto? Zato što je Mega u ovom trenutku sigurno najuspješniji košarkaški klub u Srbiji", rekao je Ražnatović.

Zatim je obrazložio svoju izjavu.

"Košarkaški klub ne čine samo seniorske ekipe. Seniori Zvezde i Partizana igraju u Evroligi i svakako su bolji, mada to nisu pokazali u direktnim duelima ove godine. Seniorski tim je samo djelić, klub čini nešto drugo. U ovom momentu naši pioniri nemaju nijedan poraz, kadeti imaju jedan. Ono što je meni najdraže je što je Megina ljepša polovina Art basket ubjedljivo prva, bez izjedno poraza. Nama u mlađim selekcijama pobjede nisu ideja, već nešto drugo, ali uz to nešto drugo dolaze i pobjede."

Vidi opis Miško Ražnatović se oglasio i "pecnuo" Partizan i Zvezdu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/misko4raznatovic Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Ivica Veselinov/© ATA Images, all rights reserved Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Screenshot/Biznis Priče Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Iskoristio je priliku da spomene Nikolu Jokića, ali i da "pecne" srpske "jvečite" rivale koji vode borbu oko termina u beogradskoj "Areni".

"Da se ne vraćamo u prošlost i da pričamo da ima jedan tim koji ima dvojicu igrača sa NBA prstenom, MVP NBA lige, MVP plej-ofa, to nije tako važno. Mega je jedini tim koji je svojim radom, poslovanjem i pameću uspio da obezbijedi svoj dom i da igra u dvorani 'Mega factory' koja je samo naša i možemo da je koristimo 24 sata. Ne moramo da ulazimo u medijske ratove ko će kad da trenira. Sve to zajedno dovodi do zaključka da sam u pravu i da je Mega trenutno najuspješniji klub u Srbiji, što automatski znači i da je najuspješniji klub u bivšoj Jugoslaviji", zaključio je Ražnatović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!