Nikolu Topića jedva čekaju u NBA ligi! Amerikanci oduševljeni - on je već Top 10

Svi pričaju o Nikoli Topiću!

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Mege Nikola Topić oduševljava Amerikance koji ga jedva čekaju da ga vide na NBA draftu predstojećeg ljeta. Pozajmljeni košarkaš Crvene zvezde u ponedjeljak uveče namučio je svoj matični tim, ubacio 21 poen, postigao tri trojke, podijelio pet asistencija i podsjetio sve na svoj talenat. Američki portal "Draft ekspres", specijalizovan za praćenje talenata kojima se predviđa NBA karijera, odavno zna za "Topovog sina".

"Nastavlja se sjajna sezona Topovog sina, sa 21 poenom (3/5 za tri), 5 asistencija i 5 skokova u tijesnom porazu od evroligaša Crvene zvezde. Srpskom plejmejkeru visokom 198 centimetara predviđa se izbor u prvih 10 'pikova' na draftu", objavljeno je, uz snimke Topićevih poteza u Hali sportova "Ranko Žeravica".

Lider juniorske reprezentacije Srbije koja je ovog ljeta postala prvak Evrope u Nišu napustio je matičnu Zvezdu i otišao u Megu, gdje je dobio prostor trenutno je četvrti u trci za MVP nagradu, sa prosječnim indeksom korisnosti 20,36. Uz to je i drugi strelac lige, sa 19 poena po meču, a prvi je Luka Božić iz Zadra sa 24 poena u prosjeku.

Poslije utakmice protiv Zvezde, trener crveno-bijelih Janis Sferopulos rekao je da ništa nije mogao da uradi s tim što je Topić u Megi, a ne u njegovom timu. "Postoji mnogo razgovora o Topiću. On je jako talentovan. Došao sam kada je on već bio u Megi. Tako da da, on igra jako dobro", kazao je Sferopulos.

Poznati srpski trener Vlade Đurović oduševljen je Nikolinim talentom. "Nema emisije gdje ga nisam spominjao, jedan biser, talenat koji je na putu da možda, nije pedagoški da kažem da stiže Dražena Petrovića ili Luku Dončića. Dražen je ranije bio as, ali je igrač koji je brži sa loptom nego bez lopte, to je veoma važno u sportu", rekao je Đurović za "Arenu sport".

