Da li se Topić vraća u Crvenu zvezdu?

Najtalentovaniji srpski plejmejker mogao bi da bude "pojačanje" Zvezdi, koja ga je poslala na pozajmicu u Megu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u svojim redovima ima biser, ali navijači ove sezone "moraju" da gledaju kako briljira u drugom dresu. Talentovani plejmejker Nikola Topić, MVP juniorskog prvenstva Evrope prethodnog ljeta, priključio se Megi na jednogodišnju pozajmicu kako bi imao više prostora za igru i napredak u regionalnom takmičenju. Postoji opcija i da se vrati u Zvezdu u januaru, a nju je tokom jednog od gostovanja pomenuo Nebojša Čović.

Predsjednik Crvene zvezde govorio je o slučaju Nemanje Bjelice koji je i dalje pod ugovorom sa Fenerbahčeom, odnosno o rastanku sa Duškom Ivanovićem koji već trenira Baskoniju. U sklopu gostovanja bilo je prostora i za priču o sinu Milenka Topića, koji je bez dileme među najtalentovanijim igračima Evrope!

"Mi znamo šta imamo i kakvu zvijezdu brusimo. On je od 15. godine kod nas, nije on sad proigrao. Nemam ništa protiv Mege, dali smo mu da igra tamo određeno vrijeme, ali ne može svaki put neko drugi da se kiti tuđim perjem. Treba voditi računa sa transferima. Evo, šta je Filip Petrušev dobio? Rekao sam mu da ne žuri, da ostane još jednu sezonu da sazri i onda ode u NBA. Razumijem sve, pare, košarku, NBA kao NBA... Ali, mora da se paziš jer ako prebrzo voziš, opasne su krivine, a i klizav je teren. Kod Nikole Jovića je nešto drugačija situacija, vidjećemo šta će biti sa Micićem", rekao je Nebojša Čović tokom gostovanja u podkastu "Miljanov korner".

Čović ističe da bi Nikola Topić već sada mogao da igra Evroligu, ali da u klubu planski rade kako ne bi ugrozili njegov razvoj. Zbog toga još nije donijeta odluka o njegovom povratku sa pozajmice, a iz riječi predsjednika Crvene zvezde moglo bi se naslutiti da će i dužina oporavka od povrede Adama Hange uticati na tu odluku!

"Volio bih da je ostao malo još sa nama, ali biće prilike da još od Miloša nauči određene stvari. Topić je sam tražio da ode u Megu. On je Zvezdin igrač, potpisan na četiri godine, pratimo redovno kako igra i jako smo zadovoljni, kao i koliku minutažu ima. To i jeste dogovor, da tamo ima veliku minutažu. On je zreo igrač, mogao bi sad već da igra Evroligu", ispričao je Čović i zatim pomenuo povratak:

“Vidjećemo. Ne treba da ugrozimo ni njega, ni rezultate Mege, ali prije svega treba da mislimo o našim interesima. Nama je Hanga u povredi. Hanga je bio na pregledima ovdje, kao i u Budimpešti kod svojih dugogodišnjih ljekara. Mislim da ćemo ga za dvije-tri nedjelje imati na terenu. Ali, mora pažljivo da se radi, moraju da se saniraju njegove povrede. Nešto će se sanirati ovdje, nešto u Budimpešti i Zagrebu."

Šuška se da bi Nikola Topić već na narednom NBA draftu mogao da bude izabran kao jedan od prvih 10 pikova, a zatim i da se odmah preseli u SAD, gdje bi nastavio karijeru. Ukoliko bi čitavu sezonu odigrao u Megi, pa otišao u NBA ligu, to bi značilo da četvorogodišnji ugovor Zvezdi ne bi donio mnogo - tačnije Nikola ne bi odigrao nijedan meč prije odlaska na drugi kraj svijeta!

"Mogao bi da proba, ali mislim da bi to bila užasna greška. On je Zvezdin igrač i nikom nećemo stajati na putu sreće, ali zaštitićemo i klupske interese, kao i igračeve. Bićemo i u tome uvijek iskreni. Možda pogriješimo i priznaćemo grešku. Prvi koji je gurao svoje igrače u NBA je FMP. Preko 50 reprezentativaca smo napravili, u mladim reprezentacijama smo po pola ekipa imali iz tog, ozloglašenog FMP. To je bio akumulator onoga što je kasnije došlo u prvim timovima. I u ovoj reprezentaciji, mada je ne bojim po klubovima, je bilo osam-devet igrača koji su prošli djelimično sistem FMP i Crvene zvezde. To je nama ponos, jer znači da smo dobro radili neke stvari. A i Svetislav Pešić je selektor, a bio je kod nas", zaključio je Čović.

