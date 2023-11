Radonjić i Simanić gledali trijumf Mege - Topić ponovo briljirao!

Mega je zamalo napavila od gotovog veresiju, ali je Nikola Topić na kraju uspio da donese pobjedu svom timu.

Izvor: MN PRESS

Na tribinama Dejan Radonjić, Žarko Čabarkapa i Boriša Simanić. a na terenu nevjerovatni Nikola Topić! Sjajni plejmejker Mege je na kraju imao 27 poena, 10 asistencija i 6 skokova u pobjedi Mege nad Zadrom 91:81.

Vodila je Mega cijeli meč, a onda je početkom posljednje četvrtine hrvatski tim uspio da preokrene i povede. Ipak predvođeni sjajnim Nikolom Topićem i centrom Urošem Plavšićem uspjela je Mega da dođe do dvocifrene pobjede na kraju. Plavšić je ovaj meč završio sa 23 poena i 7 skokova i nije za ovaj sjajni dvojac bilo rješenja u redovima Zadra.

Što se tiće gostiju Dario Drežnjak je ubacio 26 poena, dodao je prošlogodišnji MVP ABA lige Luka Božić 19 poena, dok je Marko Ramljak ubacio 16. Ipak nije bilo dovoljno raspoloženih u ostatku tima za iznenađenje u Beogradu.

Topić na ovom meču ne samo da je bio najefikasniji i najbolji igrač već je bio tu za svoj tim kada je bilo najpotrebnije. Na 4:26 do kraja meča poveo je Zadar 75:73, ali sa 10 poena mladog pleja do kraja utakmice uspjela je Mega da dođe do pobjede.

