Čović o povratku Topića: "Bilo je teško, uradili smo pravu stvar za Srbiju!"

Prvi čovjek Crvene zvezde Nebojša Čović oglasio se o novom pojačanju crveno-bijelih.

Crvena zvezda je na novogodišnjem koktelu donijela jednu važnu vijest navijačima - definitivno se u ekipu vratio Nikola Topić. Dijete kluba, mladi plejmejker koji je prošle sezone dobio šansu u prvom timu do sada je bio na pozajmici u Megi i tu se sjajno pokazao. Odlaskom Šabaza Nejpira otvorilo se mjesto u timu za njega i sada će se priključiti crveno-bijelima. O njegovom dolasku pričao je i predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović.

"Želio bih da vidite jedan kratak spot koji je važan i za Crvenu zvezdu i za srpsku košarku. Samo Vas molim za kratku pažnju", rekao je on, a nakon manjih tehničkih problema vidjeli smo promotivni video sa Milošem Teodosićem i Nikolom Topićem u glavnoj ulozi. Nakon toga je Čović istakao koliko je za klub, ali ne samo za klub, bitno što se Topić vratio.

"Vjerujte mi da je bilo mnogo teže nego sa puštanjem ovih spotova povratiti Nikolu nazad i mislim da smo uradili pravu stvar. Ne samo za Crvenu zvezdu nego i kompletno za srpsku košarku. Ja mu želim da bude vrlo uspješan kao što je i do sada bio i vjerujem potpuno u sve to", završio je priču o Topiću.

Nebojša Čović o Nikoli Topiću

Analizirao je 2023. godinu kluba sa Malog Kalemegdana koja se završila sa dva osvojena trofeja - titulama u Kupu Radivoja Koraća i Superligi Srbije.

"Vrlo teška godina za nama, odgovorili smo na sve izazove i napravili uspjeh. Od tri moguća trofeja osvojili smo dva, ukupno 22 za ovih 12 i po godina koliko smo zajedno i mogu sasvim sigurno da kažem da smo najuspješniji klub na ovim prostorima u posljednje vrijeme. Pred nama će biti još izazovnija godina. Još da vam kažem, za nas su sva takmičenja važna. Važna su i kada pobjeđujemo i kada gubimo. S tim što treba voditi računa da ne podignemo ljestvicu previše, ali trudićemo se da u svim tim takmičenjima napravimo što je moguće bolji rezultat. Znam da je teško kada gubimo, da se mnogo radujemo kada pobjeđujemo, ali zapravo to je sport i to je Crvena zvezda", završio je on.

Prisutnima se obratio i kapiten kluba Branko Lazić.

"Veliko mi je zadovoljstvo što vas vidim ovdje u ovolikom broju da sumiramo još jednu godinu iza nas. Kao što ste već čuli imali smo i velikih pobjeda i nekih možda neočekivanih poraza, sve u svemu na kraju smo došli do ta dva trofeja. Na ljeto smo imali dosta promena u ekipi i možda ova sezona ima neke neočekivane poraze, ali sam siguran da smo za sada na dobrom putu i uz vašu podršku možemo da zajedno dođemo do cilja u narednoj godini", rekao je Lazić.