Nedović progovorio o Nejpiru: "Mnogo energije smo trošili na to, sad kad je otišao možemo da se fokusiramo"

Nemanja Nedović je bez dlake na jeziku pričao o Šabazu Nejpiru i njegovom angažmanu u Crvenoj zvezdi, kao i o trenutnoj situaciji u klubu.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Crvena zvezda je održala tradicionalni novogodišnji koktel na kome su prisutni mediji mogli da razgovaraju sa košarkašima, a Nemanja Nedović je u razgovoru pomenuo i nedavnu situaciju sa Šabazom Nejpirom. Američki plejmejker koji je došao da bude lider tima na kraju je odbio da igra na jednom meču, a onda između dvije utakmice riješio da se vrati u Olimpiju iz Milana. Poslije svega, ekipa je prema Nedovićevim riječima relaksiranija sada kada ga nema.

"Za deset godina karijere nisam vidio da je neko nekoga trpio i podržavao, ne mislim samo na klub, kao što smo mi podržavali Šabaza. Mi smo mnogo energije trošili na to, umjesto na neke bitne stvari i sada kada je otišao mislim da možemo da se fokusiramo na ono što je nama potrebno i sigurno da će nam to olakšati stvari", rekao je Nedović okupljenim medijima, a prenosi "Sportal".

Ove sezone je Crvena zvezda već na dvocifrenom broju poraza u Evroligi, a to je moglo biti mnogo drugačije. Ipak, poslije pobjede nad Makabijem moglo bi sve da krene na bolje.

"Sve utakmice smo izgubili sa pet ili manje poena razlike. U tom trenutku kada se izgubi utakmica to nije najsjajnije, isprazniš se emotivno i fizički, ali onda razmisliš i vidiš da fali to nešto malo što će nam doneti više pobjeda na strani. Dobili smo sad Makabi, nadam se da će to biti prekretnica da nastavimo da pobeđujemo u gostima, jer da bi napravio uspeh u Evroligi jako je bitno pobeđivati na strani. Mislim da smo se sada regrupisali i zbližili otkad je Šabaz otišao i mislim da će nam to mnogo pomoći u daljem radu", rekao je on.

Osvrnuo se i na rad sa novim trenerom Janisom Sferopulosom koji je tokom sezone zamijenio Duška Ivanovića na klupi crveno-bijelih. "Janis je sjajan čovjek prije svega, o trenerskim kvalitetima neću ni da pričam. Sjajan čovjek sa kojim može da se razgovara i dogovara. Zbog njega želim da napravimo uspjeh i da mu vratimo na najbolji mogući način za ovo povjerenje", završio je Nedović.