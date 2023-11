Nedović se javno obratio Teodosiću: Oglasio se i Luka Dončić (FOTO)

Veče važne pobjede Crvene zvezde i maestralne partije Miloša Teodosića.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Miloš Teodosić odigrao je na svom nivou u pobjedi Crvene zvezde protiv Bajerna u Štark areni. On je na svaki način predvodio ekipu, silno motivisan i odlučan da ne dozvoli još jedan poraz crveno-bijelih u Evroligi. Ubacio je ukupno 16 poena, uključujući i jako bitnu trojku u završnici, uz 11 asistencija, uključujući i onu ka Jagu Dos Santosu, za trojku za pobjedu 20 sekundi prije kraja.

Saša Dončić, otac NBA superstara Luke Dončića bio je u Štark areni i vidio je kako Teo predvodi ekipu do drugog evroligaškog trijumfa. On je rekao da i njegov sin prati svaki Zvezdin meč, a Luka je to dokazao iste večeri, jer je na svom Instagram nalogu podijelio rezultat iz Beograda uz sliku Miloša Teodosića.

O Teu je pričao i njegov saigrač Nemanja Nedović, koji nije igrao u prethodnim mečevima zbog povrede zadnje lože. On je odao priznanje Teu "okačivši" na Instagram njegovu fotografiju, uz poruku: "Sa 36 godina do krajnjih granica! Hvala zvezdaši!".

Izvor: Instagram/lukadoncic

Svi su vidjeli koliko je Teodosiću stalo da pobijedi i koliki je trud zbog toga uložio na obje strane terena. Za razliku od prethodnih utakmica, ovog puta to je donijelo crveno-bijelima važnu pobjedu, u meču u kojem su morali da pobijede da bi izbjegli nastavak crnog niza koji je trajao skoro mjesec dana.

Sa mnogo više vjere u sebe i optinizma, Zvezda će se sada spremati za nedjelju i za "jadranski" derbi protiv Budućnosti u Štark areni, a potom će u petak gostovati Barseloni u 7. kolu Evrolige.