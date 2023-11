"Baš zato je ova pobjeda Zvezde važna", poručio je Janis Sferopulos poslije trijumfa protiv Bajerna.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda pobijedila je Bajern u dramatičnoj završnici u Štark areni i trojkom Jaga Dos Santosa "ovjerila" prvi trijumf u Evroligi poslije mjesec dana. Poslije meča i svog prvog evroligaškog trijumfa na klupi crveno-bijelih, trener Janis Sferopulos naglasio je da je pobjeda prije svega važna iz psihološkog ugla.

"Hoću da čestitam našim igračima, njima pripada ova pobjeda, jer su dali srce. Uložili su veliki trud i borili su se do kraja da pobjede. Kao što shvatate, tim je pod pritiskom i to je razlog zašto smo bili toliko nervozni, što smo promašivali slobodna bacanja, šuteve na obruču i ispod obruča, trojke... To je zato što su igrači htjeli da pobijede. Moramo da budemo fokusiraniji na košarku i da radimo proste stvari. Vidjeli ste kako se utakmica okrenula, a gubili smo 14 poena", rekao je on na konferencijia za novinare.

On je posebno naglasio značaj Zvezdinog preokreta u posljednjih 15 minuta, nakon maksimalnog vođstva Bajerna od 14 poena. "To je bio trenutak u kojem smo pokazali svoj karakter i to najviše volim kod igrača, da se nisu predali i da su se borili do kraja. Naša odbrana u posljednjih 15-16 minuta bila je odlična. Bajern je postigao samo devet poena u posljednjih 10 minuta i pobijedili smo uz veoma dobru odbranu. Ofanzivno nismo postizali mnogo, ali imali smo mnogo opcija da pogađamo i da imamo bolju ofanzivnu utakmicu, ali sad mi je najbitniji psihološki aspekt, zato mi je najbitnija ova pobjeda i nastaviću. Kada igramo sa više samopouzdanja, sve je bolje za nas".

Vidi opis Trener Zvezde nakon pobjede nad Bajernom otkrio zašto su njegovi igrači bili nervozni Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Uz izraženu zahvalnost navijačima, Sferopulos je bio upitan i da li mu je teško da odabere ko će da igra u bekovskoj liniji između Teodosića, Jaga i Nejpijera. Iako je bilo očekivano da Nejpijer tu bude "glavni motor", on je u posljednjim utakmicama slaba karika crveno-bijelih i zato u četvrtak nije bio na terenu kada se odlučivalo.

"To je moj posao, ali je dobra glavobolja kad imaš dobre igrače, problem je kad nemaš dobre košarkaše. Očigledno je da trojica bekova mogu da urade velike stvari. Znam da Šabaz nije u periodu u kojem je na najboljem nivou, ali vjerujemo mu i svi znamo da može da napravi razliku. On brine o timu, veoma je osjećajan i psihološki preuzima previše toga na sebe. Dobar je igrač, dobra je osoba i samo mu treba uliti samopouzdanje koje mu je potrebno sad kad nije u formi u kakvoj želi da bude".

Publika je i zviždala Nepijeru... "Da, ali kad sam ga vratio bodrili su ga. Razočarani su bili njegovim nastupom kad je izašao, ali htio sam da odmorim Teodosića na par minuta i uveo ga, a svi su ga podržali. Navijači su uradili sjajan posao, znaju da nismo u najboljoj formi kao tim i dali su nam podršku. Veliki klubovi i timovi kao što je Zvezda prebrode ovakvu situaciju zajedno - navijači, tim, menadžment, vlasnici kluba... Svi zajedno prevazilaze ovakve situacije".

Sferopulos je rekao da jedva čeka da ima cijeli "roster" na okupu.

"Nisam htio poslije derbija da pričam o povredama, ali Nedović i Lazić su nam veoma važni i potrebni su nam. Vjerujem da kad budemo imali pun roster, da će tim da uhvati ritam i da primjeni filozofiju i taktiku koju usađujemo ekipi. Ponavljam, ovo je psihološki veoma važna pobjeda"

Koliko Zvezda može bolje?

"Veoma je dobro pitanje, trenutno ne nastupamo u skladu sa svojim nivoom. Ako pogledamo prvu četvrtinu večeras i derbi, vidite da igrači promašuju slobodna bacanja, a to nije naš nivo. Mislim da možemo da mnogo popravimo svoj nivo. Ovdje sam tek 10-11 dana, imao sam sastanke sa svim igračima i dao sam im samopouzdanje da igraju kako mislim da mogu. Imaju karakter, vidjelo se to na terenu, imaju vještine, tako da je jedina stvar neophodna da vjeruju u sebe."

Zvezda će sljedeću utakmicu igrati protiv Budućnosti u hali "Aleksandar Nikolić" u nedjelju od 19 časova, a poslije toga će gostovati Barseloni u petak.