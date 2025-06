"Nemoj više da si došao u Njemačku, je**no sam umoran od tebe": Saša Zverev uzeo mikrofon i obratio se njemu

Saša Zverev izgubio je od Tejlora Frica u finalu Štutgarta, pa mu se obratio uz šaljivu prijetnju.

Izvor: Printscreen/X/Tennis TV

Tejlor Fric osvojio je devetu titulu u karijeri, četvrtu na travi, pošto je u finalu turnira u Štutgartu pobijedio Sašu Zvereva - 6:3, 7:6 (7:0). I ne samo to, peti put uzastopno je savladao njemačkog tenisera i sada vodi 8:5 protiv njega. Za Amerikanca očigledno treći teniser svijeta nema rješenje. Baš zbog toga je napravio šou poslije meča kada je uzeo mikrofon u ruke da se obrati svima.

"Na kraju, Tejlore, je**no sam umoran od tebe. Neću da te vidim opet u naredne dvije-tri godine. Drži se podalje od mene. Nemoj više da dolaziš u Njemačku", sa osmehom je izgovorio Saša, pa je onda čestitao rivalu na tituli i poželeo mu sve najbolje u nastavku sezone.

Zverev će ostati u Njemačkoj i preseliće se samo u Hale gdje ga čeka meč sa Markosom Đironom (Amerika) na startu takmičenja. Za razliku od njega, Frica čeka put u London gdje će igrati na turniru u Kvinsu i tamo čeka da dobije rivala iz kvalifikacija.

Fricova pobjeda - loša vijest za Novaka

Osvajanjem titule na turniru u Štutgartu Tejlor Fric je i definitivno potvrđeno da Novak Đoković ne može da dođe do četvrte pozicije na ATP listi. Doduše, to bi se samo zvanično potvrdilo na turniru u Kvinsu, ali je sada i ranije stavljena tačka na potencijalne kalkulacije. To znači da bi Novak na Vimbldonu mogao da ima sličan žrijeb kao na Rolan Garosu.

Doduše, još nije jasno da li će na žrijebu biti kao peti ili šesti nosilac, jer Džek Drejper može da ga prestigne, ali to ne mijenja mnogo. Ono što je jasno jeste da će Novak na putu ka tituli morati da dobije trojicu igrača koji su među četiri, a da li će da bude isti raspored kao u Parizu gdje su to bili Zverev, Siner i Alkaraz ili nešto drugačiji, biće poznato poslije žrijeba.