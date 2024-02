Bivši Jokićev saigrač dobio otkaz u CSKA: Nije izdržao ni mjesec dana, klub izdao saopštenje

Nekadašnji saigrač Nikole Jokića Vil Barton dobio je otkaz u CSKA.

Vil Barton stigao je u CSKA kao veliko pojačanje krajem januara. Nije dočekao ni mjesec dana u Moskvi, pošto je već dobio otkaz. Ruski klub se oglasio i potvrdio da je došlo do raskida saradnje i da američki košarkaš neće biti dio "armejaca" u tekućoj sezoni.

"Nastavljamo da tražimo pojačanje na poziciji beka i krila. Ugovor sa Bartonom je raskinut zbog jednog posebnog uslova", navodi se u saopštenju CSKA. Nije otkriveno na šta se misli, ali se spekuliše da je u pitanju zdravlje. Odnosno, da on nije prošao medicinske preglede u ruskom timu.

Nekadašnji saigrač Nikole Jokića iz Denvera tako ipak neće biti dio ekipe. On je odabran kao 40. pik na draftu 2012. godine od strane Portlanda i poslije tri godine u klubu trejdovan je u Denver. Tamo se zadržao sedam godina i do nedavno je bio i najbolji strijelac u istoriji kluba, prestigao ga je Džamal Marej. U julu 2022. godine Nagetsi su trejdovali njega i Montea Morisa u Vašington i doveli Kentavijus Koldvel-Poupa i Iša Smita i taj transfer im je pomogao da dođu do titule. Barton je odirao 679 mečeva u NBA ligi i prosječno bilježi 11,2 poena, 4,1 skok i 2,7 asistencija po meču. Što se ruskog tima tiče, oni ni ove godine ne igraju u Evroligi zbog sakcija i rata u Ukrajini...