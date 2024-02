Velike promjene u ABA ligi, isplivali detalji: Dubai je stavljen na čekanje

ABA liga mijenja svoj status.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Prema pisanju Sportskog žurnala, u ABA ligi se spremaju velike promjene. Prije svega, takmičenje će se poslije višemjesečnih previranja transformisati iz J.T.D. u D.O.O, što je jedan od zaključaka sa sastanka učesnika regionalnog takmičenja.

"Pripremu izmjena Statuta uradiće advokati članova Radne grupe u kojoj su predstavnici Crvene zvezde, Partizana, Budućnosti, Cedevita Olimpije i Cibone. A sve bi trebalo da bude verifikovano na Skupštini koja je planirana za 12. mart. Istovremeno tom promjenom će se omogućiti i uključenje Dubaija u ABA ligu, što je preduslov takmičenja novog kluba u Evroligi ili Evrokupu, koji su svojevremeno postavili španski evroligaši. Za sada je Dubai na zahtjev Dragana Bokana na 'stend baju', sve dok se ne izvrši transformacija u društvo sa ograničenom odgovornošću", navedeno je u tekstu beogradskog lista.

Takođe, najavljeno je da će u novi Statut biti uvedena i promjena koja se tiče odluka o ulasku u regionalno takmičenje i ispadanju iz njega, pa je novi prijedlog da ispada samo posljednjeplasirani, a da pobjednik ABA 2 lige ulazi u viši rang, bez obzira na to da li je iz zemlje koja ima popunjenu kvotu. Ta odredba u prošlosti je uticala na to da Srbija nema onoliko timova koliko je na terenu izborila, ali po svemu sudeći to pravilo odlazi u istoriju.

"Istovremeno, Radna grupa će raditi i na novom predlogu o TV pravima", takođe je poručeno.