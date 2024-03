PARTIZAN ILI KRAJ KARIJERE! Dramatično obraćanje Željka Obradovića: Zbog ovoga večeras se valjalo roditi!

Željko Obradović nije dao prostora ni za kakve spekulacije, njega zanima samo Partizan.

Izvor: YouTube/FC Bayern Basketball

Košarkaši Partizana savladali su Anadolu Efes 100:90 i sada su na diobi desetog mjesta u Evroligi sa Valensijom, a poslije utakmice trener ekipe Željko Obradović se oglasio i govorio o svojoj budućnosti i karijeri. Nakon što je poslije finalnog turnira Kupa Radivoja Koraća istakao da će morati dobro da razmisli o svojim narednim potezima, sada je istakao da su njegovi planovi jasni.

"Naravno, rekao sam da znam kakva je moja budućnost. Ja ne vidim sebe nigdje sem u ovom klubu. Ili ću biti ovdje ili neću raditi. Mnogo je lako. E sad, kako će to da bude u nastavku, to ćemo vidjeti", počeo je Obradović.

Takođe je istakao da vjeruje da su svi u Evropi, pa i rukovodstvo Evrolige, prepoznali napredak Partizana kao kluba i istakao je da vjeruje da će pregovori crno-bijelih sa čelinicima elitnog evropskog takmičenja biti uspješni.

"Meni je uvijek najvažnije mišljenje saradnika, igrača i navijača. Tu sve počinje i završava se. Klub je rastao i raste i svi su prepoznali. Evroliga prepoznaje kada je jedan klub stabilan i kada klub ima svoje izvore finansiranja. To čine ovi navijači, oni su ta snaga kluba i daju da Partizan može pred Evroligu izađe sa dobrim planom. Što se tiče toga, ja sam veliki optimista, ali da ne žurimo. Zaista mislim da mi zajedno sa našim navijačima predstavljamo državu na najbolji mogući način", naveo je Obradović.

Navijači Partizana su tokom meča istakli nekoliko transparenata koji su govorili o Željku Obradoviću, a on je još jednom bio jako zahvalan na tome što doživljava kada su oni u pitanju.

"Hvala im na svoj ljubavi iskazanoj prema meni, hvala im na ovom večeras. Valjalo je zbog ovoga i roditi se i doživjeti ovo večeras. Da li sam razmislio? Da. Mnogo sam razmišljao i upravo ljudi koji su me zvali i ovi navijači večeras su neka snaga. Oni su mi najbitniji, ovo se radi zbog njih. Ja sam rekao da je snaga u ovim ljudima, navijačima. Ono što je najvažnije je da se nastavi ova tradicija privrženosti prema klubu. Meni je srce puno kada se vide ovoliko djece u hali. Jedna stvar su rezultati, jedna stvar je da se bude dio elite, što je Evroliga ali najvažnija stvar je da edukujete i pravite nove navijače. Ja znam poslije svake utakmice koliko me djece sa roditeljima čeka", dodao je on.

(MONDO, N. L.)