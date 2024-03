Hoće li Partizan i Zvezda igrati u Evroligi sljedeće sezone ili se vraćaju ruski klubovi?

Prvi čovjek CSKA Andrej Vatutin pričao je o povratku ruskih klubova u Evroligu.

Hoće li dva srpska kluba igrati u Evroligi i naredne sezone? To je jedno od pitanja na koje Partizan i Crvena zvezda čekaju odgovor od čelnika elitnog takmičenja. Zavisiće to od mnogo faktora, među kojima su i ruski timovi. Odnosno mogući povratak CSKA i Zenita. Kako stvari stoje to se neće dogoditi tako brzo.