Četvorostruki šampion se oglasio: Nije tačno da sam pitao Jokića da dođe u podkast!

Andre Igudala ispričao je detalje u vezi situacije sa Nikolom Jokićem.

Izvor: Printscreen/Twitter/Basket-Infos

Nikola Jokić bio je jedan od najtraženijih igrača tokom Ol-star vikenda u Indijanapolisu. Nekadašnji četvorostruki šampion NBA lige Andre Igudala prišao mu je u jednom momentu i kratko su porazgovarali. Pojavile su se informacije da ga je pitao da gostuje u njegovom podkastu i da ga je Srbin odbio.

Poslije svega toga oglasio se i on i tvrdi da to nije bilo tako, već da je riječ o nečemu drugom. "Bio sam baš bijesan, to je postavio momak od 22 godine, htio sam da idem da ga nađem. U ovoj novoj ulozi, pokušavam da ne tražim od igrača ništa. Spomenuli smo podkast, tražim nešto od njega da uradi, to je bio zahtjev, nema veze sa podkastom ni sa mnom", objasnio je Igudala.

Na snimku se vidi kako Nikola pokazuje rukom ka nekome i izgovara "Ne, nemoj to da mi radiš. Vidiš njega tamo, on će to da uradi". Potvrđeno je da je pokazivao ka Luki Dončiću. "Šalili smo se. On ima tu 'baklju' sada i neke ludačke stvari koje dolaze sa tim kada si najbolji košarkaš na planeti. Zato je pokazivao ka Dončiću, rekao je da je on najbolji i da pričam sa njim. Kao što Barkli kaže da neko u podrumu izmišlja stvari. I dalje sam malo ljut zbog svega toga", zaključio je Igudala vidno nezadovoljan što je taj momak objavio snimak.

Pogledajte i kako je to izgledalo: