Egzum otvorio dušu, pričao o Partizanu i najbolnijem porazu

Dante Egzum zna gdje je uhvatio svoju najbolju formu i ne zaboravlja Partizan.

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Dante Egzum ne propušta priliku da pomene Partizan i Željka Obradovića. Australijanac koji je u sezoni 2022/23 odigrao sjajno u dresu crno-bijelih sada je istakao da je boravak u Beogradu bio ključan za povratak u NBA. Ove sezone u Dalasu prosječno ima 8.9 poena, 2,9 asistencija i 2,8 skokova, a za "Mundo Deportivo" je govorio o svojoj crno-bijeloj sezoni.

"U Barseloni sam se prilagodio na Evropu, ali boravak u Partizanu je bio ključan za moj napredak. Barselona je prelijep grad, uživao sam u Španiji, to iskustvo mi je pomoglo da se adaptiram. U Evropi zapravo naučite košarku i gotovo uvijek igra najboljih pet igrača. U Evropi je veoma važno da naučite kako da doprinosite timu, posebno ako niste jedan od glavnih igrača. I Evropa i NBA imaju svoje prednosti. U Sjedinjenim Američkim Državama se igra slobodnije, tada najtalentovaniji dolaze do izražaja, dok je u Evropi prioritet ekipa. Ne bih rekao da je jedno bolje od drugog, samo su drugačiji stilovi igre u pitanju", objasnio je Egzum.

Istakao je primjer Željka Obradovića kako bi ilustrovao razlike između Evrope i Amerike, a morao je da se dotakne i saradnje sa Šarunasom Jasikevičijusom.

"Nije mi smetao drugačiji način rada. Vidite kako Željko reaguje, vrlo je strastven – svi evropski treneri na taj način doživljavaju košarku i žele da pobjeđuju. Ni Šaras nije drugačiji, htio je da ispoštujemo ciljeve i ambicioznost je samo kuljala iz njega", dodao je on.

Na kraju su ga Španci pitali i o ispadanju Partizana u četvrtfinalu Evrolige i tuči na meču sa Real Madridom koja je preokrenula cijelu seriju.

"Prebolio sam to. Šta drugo mogu da kažem? To je nešto što se dogodilo, usresredio sam se na NBA i to je sada ono čemu posvećujem pažnju", zaključio je Egzum.