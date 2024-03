Jokić prati i Evroligu, čeka da Amerikanac obori rekord protiv Zvezde

Nikola Jokić imao je samo riječi hvale na račun Majka Džejmsa koji će postati najbolji strijelac Evrolige vrlo brzo.

Izvor: Printscreen/Twitter/SwishCultures

Nikola Jokić niže pobjede sa Denverom, bori se za prvo mjesto na Zapadu, stiže da provede vrijeme i sa Novakom Đokovićem. I ne samo to, prati dešavanja i u Evroligi i rekord koji će Majk Džejms vrlo brzo da obori. Vjerovatno već protiv Crvene zvezde.

Nedostaje mu još samo 12 poena da prestigne Vasilisa Spanulisa na prvom mjestu vječne liste strijelaca u elitnom takmičenju. "Teško je to uraditi, Spanulis je legenda tamo, ali Majk igra na vrhunskom nivou. Bili su na fajnal-foru prošle sezone, vodi tim. Nemilosrdan je poenter", rekao je Jokić kada je upitan o asu Monaka i njegovim partijama. Vidio je to i američki košarkaš i okačio je tu objavu na svoj Tviter nalog i zahvalio se Srbinu na lepim rečima.

Velika je vjerovatnoća da će četvrtak na meču sa Zvezdom (19 časova) Amerikanac ući u legendu. Evroliga je spremila i poseban omaž za momenat kada se to dogodi i najavljeno je da će meč biti prekinut u njegovu čast. Zavisiće to i od momenta kada Majk pređe brojku od 4.455 poena. Ukoliko to uradi u trenucima kada se meč bude lomio ili u posljednjim minutima, onda se neće odmah prekinuti susret, već će to biti odrađeno na prvom narednom zaustavljanju sata.

Džejms je proglašen i za najkorisnijeg igrača februara (MVP). Bio je ovo peti put da je dobio ovu nagradu, više od njega ima samo Nikola Mirotić koji je sedam puta bio igrač mjeseca. Majk je u februaru prosječno bilježio 20,3 poena, 6 skokova, 3,7 asistencija, 1,7 ukradenih lopti i prosječan indeks od 22,6.