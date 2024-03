Srpski reprezentativac Aleksa Avramović govorio o vaspitanju i vjeri u Boga.

Izvor: Youtube/Отац Предраг Поповић

Košarkaš Partizana i reprezentativac Srbije Aleksa Avramović važi za velikog vjernika. U podkastu koji obrađuje teme o vjeri, crkvi i Bogu, temperametni bek crno-bijelih govorio je o svom odnosu prema ovim pitanjima, porodičnom vaspitanju koje mu je prenijelo čuvanje tradicije, ali i svom uticaju na novu generaciju vjernika!

Tokom Svjetskog prvenstva na Filipinima, gdje je Srbija u finalu poražena od Njemačke, Aleksa Avramović u izjavama često je pominjao Boga. Nekoliko puta se prekrstio pred kamerama, a isticao je i kako se kompletna reprezentacija moli za Borišu Simanića nakon što je krilni centar zbog nezgodnog udarca završio u bolnici u Manili i kasnije ostao bez bubrega.

"To je konekcija koju ima svaki čovjek, zapravo. Samo je vrijeme kad će da spozna to. Ja sam imao sreću, već sam dosta puta to rekao, da su mene roditelji, a pogotovo majka, vodili nedjeljom u crkvu. To je elementarno vaspitanje, išli smo na vjeronauku u osnovnoj i srednjoj školi. Naši roditelji su čuvari tradicije. Kako vrijeme prolazi i izlazimo iz tog nekog perioda u kojem smo bili, nekako vidim da se više ljudi okreće crkvi i spoznaje Boga. Ako sam na bilo kakav način uspio da kod nekih ljudi utičem da taj osjećaj spoznaju, ja sam mnogo srećan. To je veliki uspjeh za mene. Stvarno mislim da bez Boga ne možemo ni preko praga, a sa Bogom možemo i preko mora", rekao je Aleksa Avramoviću podkastu "I u dobru, i u zlu" oca Predraga Popovića.

Vidi opis "Bez Boga ne možemo preko praga, sa njim preko mora"! Avramović: Usliši svima, slava mu zbog toga! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Pess Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Jedan od najboljih košarkaša Partizana u ovoj sezoni izdvojio je i velikog vjernika iz suprotnog tabora.

"Ognjen Dobrić. Igrao je mnogo godina u Zvezdi, sad je u Virtusu iz Bolonje. Marko Gudurić isto, on igra za Fenerbahče. Ne znam sad... Sigurno ima još ljudi koji su vjerujući, ali sa ovim momcima sam provodio mnogo vremena i znam kakvi su", rekao je Avramović, a zatim govorio o situacijama kada su rivali na terenu igrači koji vjeruju: "Bog uslišava i jednom i drugom! Što bi rekao moj duhovnik 'Slava Bogu za sve, za sve dobro i za sve loše'. Mi smo tu samo da se postavimo za ono što nam je namijenio."

(MONDO/D.N.)